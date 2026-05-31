الفريق أول السعيد شنقريحة يحل بسلطنة عمان

وزارة الدفاع الوطني (شبكات)
جانب من استقبال الفريق أول السعيد شنقريحة بسلطنة عمان، 31 ماي 2026.

حل مساء اليوم الأحد 31 ماي، بالعاصمة العمانية مسقط، الفريق أول السعيد شنڨريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، والوفد المرافق له، في زيارة رسمية إلى سلطنة عمان، بدعوة من الفريق الركن بحري عبد الله بن خميس بن عبد الله الرئيسي، رئيس أركان قوات السلطان المسلحة.

ووفقا لما أفادت به وزارة الدفاع، كان في استقبال الفريق أول شنقريحة بقاعدة السيب الجوية، الفريق الركن بحري عبد الله بن خميس بن عبد الله الرئيسي، رئيس أركان قوات السلطان المسلحة، وعلي بوغازي سفير الجزائر بسلطنة عمان.

وبالقاعة الشرفية للقاعدة الجوية، كانت للفريق أول ومضيفه محادثات حضرها سفير الجزائر وإطارات الوفد الجزائري ونظراؤهم العمانيون وموظفو سفارة الجزائر بسلطنة عمان.

وسيلتقي الفريق أول شنقريحة خلال “هذه الزيارة المهمة” مع مسؤولين عمانيين لدراسة السبل الكفيلة لتعزيز أواصر التعاون العسكري الثنائي.

