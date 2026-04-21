الفريق أول شنقريحة: حماية المنشآت الحيوية في صميم الأمن الشامل

أكد الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، أن المنشآت الحيوية لم تعد مجرد أصول اقتصادية، بل أضحت “شرايين حياة تضخ الأمان والاستقرار في جسد الدولة الحديثة”، ما يجعل حمايتها خيارا استراتيجيا وجزءا أساسيا من منظومة الدفاع الوطني والأمن الشامل.

وجاءت تصريحات الفريق أول خلال إشرافه، اليوم الثلاثاء، بالنادي الوطني للجيش ببني مسوس على افتتاح أشغال ملتقى وطني حول “حماية المنشآت الحيوية للبلاد ضد التهديدات الجديدة: واقع وآفاق التحسين”.

وفي كلمته الافتتاحية، شدد الفريق أول شنڨريحة على الأهمية المتزايدة التي تكتسيها المنشآت الحيوية والبنى التحتية في ظل التحولات الراهنة، مبرزا دورها المحوري في دعم الاستقرار وتعزيز مسارات التنمية، فضلا عن مكانتها المركزية ضمن المنظومة الأمنية الوطنية.

وأوضح أن الجيش الوطني الشعبي يضطلع، بتوجيه من رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، بدور أساسي في تأمين المنشآت الاستراتيجية، من خلال وحداته العملياتية وأجهزته الأمنية، عبر تنفيذ مخططات حماية وتدخل مكيّفة لمواجهة مختلف التهديدات، بما فيها الإرهابية والتخريبية والسيبرانية، وكذا التهديدات الهجينة.

كما أبرز حرص المؤسسة العسكرية على التحيين المستمر لمخططات التدخل وتطوير أساليب التكوين والتنسيق بين مختلف الفاعلين، في إطار مقاربة شاملة تقوم على الاستباق والوقاية بدل رد الفعل، مع تعزيز التكامل بين العنصر البشري والتكنولوجيا الحديثة.

وعقب الإعلان الرسمي عن افتتاح الملتقى، انطلقت سلسلة من المحاضرات العلمية التي نشطها خبراء وأكاديميون، تناولت جملة من المحاور، من بينها الإطار الاستراتيجي لحماية المنشآت الحساسة، وآليات التنسيق بين الفاعلين، وتطور طبيعة التهديدات، إضافة إلى دور التكنولوجيا والعنصر البشري في تعزيز منظومة الحماية.

كما شهدت الأشغال نقاشات ومداخلات نوعية من قبل مختصين وإطارات، قدموا خلالها رؤى ومقترحات من شأنها إثراء التوصيات النهائية للملتقى.