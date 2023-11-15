الفريق أول شنقريحة يزور الوحدة الـ72 للقوات الجوية الصينية (صور)

في اليوم الرابع من زيارته الرسمية إلى الصين، قام رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنقريحة، بزيارة إلى الوحدة الـ72 للقوات الجوية الصينية.

وحسب ما ذكره بيان لوزارة الدفاع يوم الأربعاء، فقد تابع الفريق أول عرضا جويا لأفراد من الوحدة. قبل أن يلتقي بمسؤولي القاعدة.

وتنقل شنقريحة بعد ذلك إلى مقر قيادة اللواء فوكون للشرطة العسكرية الخاصة، حيث تابع سلسلة من العروض والتمارين العسكرية الميدانية.

وفي الأخير، وقع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي على السجل الذهبي للواء فوكون للشرطة العسكرية الخاصة. ليأخذ بعدها صورة تذكارية مع أفراد الوحدة الذين جسدوا مختلف العروض والتمارين.