الفريق أول شنقريحة: يواصل الجيش الوطني الشعبي أداء مهامه لتطهير بلادنا من بقايا الجماعات الإرهابية

في كلمة توجيهية من تمنراست:

أكد الفريق أول السعيد شنڨريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، في كلمة توجيهية ألقاها امن مقر قيادة الناحية بتمنراست، أن الجيش الوطني الشعبي يواصل أداء مهامه لتطهير بلادنا من بقايا الجماعات الإرهابية، وفقا لما أفادت به وزارة الدفاع الوطني.

وقال الفريق أول في كلمته التي ألقاها اليوم الثلاثاء، 7 أفريل: “في ظل هذا الوضع المضطرب، يواصــل الجيش الوطني الشعبي أداء مهامه الدستورية بصرامة ويقظة، من أجل تطهير بلادنا من بقايا الجماعات الإرهابية، وبسط الأمن والسكينة في كافة ربوع الوطن، حيث جسدت العمليات النوعية الأخيرة التي نفذتها وحداتنا العسكرية، الإرادة العازمـة، التي تحدو رجالنا البواسل لاستئصال بقايا هذه الجرثومة الخبيثة، من أرض الجزائر الطاهرة، مهما كلفنا ذلك من تضحيات.”

وأضاف الفريق أول شرينقريحة أنه وفي سياق متصل “يعرف كفاحنا المستميت ضد الشبكات العابرة للحدود لتهريب المخدرات، تحقيق نتائج باهرة، تؤكدها الكميات المعتبرة من هذه السموم التي تحجزها مفارز الجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق الوثيق مع مصالح الأمن، كما تمكنت قواتنا من القضاء والإطاحة ببارونات التهريب وشبكاته، التي تحاول المساس بأمننا الاقتصادي.”

وفي هذا الصدد، نقل الفريق أول تشجيعات السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، الذي يقدر عاليا النتائج المحققة في إطار مكافحة التهريب بكل أشكاله، والعمل الاحترافي لمصالح أمن الجيش، الذي مكن من تسليم عدد معتبر من الإرهابيين أنفسهم.

وأكد الفريق أول “هذه النتائج المتميزة ستسمح دون شك بدحر الفواعل الإجرامية وشبكات التهريب، ومن ثمة تجفيف منابع الإرهاب المالية وقطع طرق إمداده اللوجستية، عبر الممرات الحدودية، مما يؤكد جاهزية تشكيلاتنا العملياتية، وقدرتها الفائقة على التعامل الناجع مع مختلف التحديات الأمنية المعقدة، والتهديدات غير التماثلية، بما يعزز أمننا الوطني بكل أبعاده وقطاعاته.”