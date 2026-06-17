الفريق أول شنڨريحة ينصّب اللواء حميد فكان رئيسا لدائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش

خلفا للواء بلقاسم حسنات

أشرف الفريق أول السعيد شنڨريحة الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي يوم الأربعاء، على التنصيب الرسمي للواء حميد فكان، رئيسا لدائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش، خلفا للواء بلقاسم حسنات.

وجاء في كلمة للفريق أول بالمناسبة:”باسم السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني. أنصب رسميا اللواء حميد فكان رئيسا لدائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي، خلفا للواء بلقاسم حسنات”.

مضيفا:”وعليه، آمركم بالعمل تحت سلطته وطاعة أوامره وتنفيذ تعليماته بما يمليه صالح الخدمة. تجسيدا للقواعد والنظم العسكرية السارية وقوانين الجمهورية، ووفاء لتضحيات شهدائنا الأبرار، وتخليدا لقيم ثورتنا المجيدة”.

الفريق أول شنقريحة: “التطور المذهل الذي تشهده ساحات المعركة الحديثة يفرض علينا بذل المزيد من الجهود المتفانية”

قبل أن يتابع:”أود التأكيد لكم بهذه المناسبة، أن التطور المذهل الذي تشهده ساحات المعركة الحديثة، يفرض علينا بذل المزيد من الجهود المتفانية”.

مردفا:”لاسيما فيما تعلق بتدعيم الجهد الإعدادي والتحضيري والتكويني، وترقية المستوى القتالي للأفراد والوحدات. والرفع من جاهزية قوام المعركة للجيش الوطني الشعبي”.

“وفي هذا الصدد بالذات، يتعين عليكم الحرص الشديد على أن يتم التحضير والتدريب الجيد لقواتنا. بالطريقة المثلى والمتكيفة باستمرار مع منظومات الأسلحة الحديثة الموجودة في الحوزة”، يشدّد الفريق أول.

مشيرا إلى “تعقد التحديات والرهانات التي تشهدها الساحتين الإقليمية والدولية”. ومبرزا أهمية أن “تبقى قواتنا الباسلة، مالكة على الدوام لمقاليد القدرة على الاضطلاع بمهامها على أكمل وجه، وفي كل الظروف”.