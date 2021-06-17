الفريق شنقريحة يستقبل وفدا عسكريا روسيا

استقبل رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق سعيد شنقريحة، الخميس، وفدا روسيا لبحث التعاون العسكري والتقني بين البلدين.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني “استقبل السيد الفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، صباح هذا اليوم، 17 جوان 2021، بمقر رئاسة أركان الجيش الوطني، وفدا روسيا يقوده مدير المصلحة الفيديرالية للتعاون العسكري والتقني لفدرالية روسيا، ديميتري شوغاييف، الرئيس المشترك للجنة الحكومية الجزائرية الروسية المكلفة بالتعاون العسكري والتقني”.

وأوضح أن اللقاء “حضره عن الجانب الجزائري، رئيس دائرة المؤن، ومديرين مركزيين بوزارة الدفاع الوطني، وعن الجانب الروسي سفير فيدرالية روسيا بالجزائر، والمدير العام لشركة “روزوبورون إكسبور” (Rosoboronoexport)، وأعضاء الوفد الروسي”.

و”تناولت المحادثات بين الطرفين مختلف جوانب التعاون العسكري والتقني وسبل تطويرها وتنويعها وتعزيزها أكثر، وذلك من خلال منح هذا التعاون مضمونا أوسع في قطاعات الاهتمام المشترك، ما يمكنها من الارتقاء دوما إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية القائمة بين البلدين”.