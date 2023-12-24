الفصل في القوانين الأساسية لموظفي عدّة قطاعات بداية من فيفري

ترأس رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني عبد المجيد تبون يوم الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء لدراسة مشاريع ونصوص تخصّ عدّة قطاعات.

وتضمن جدول أعمال الاجتماع، حسب ما أوضحه بيان للرئاسة، دراسة القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية الخاصة بـ:

قطاع التربية الوطنية،

والباحث الاستشفائي الجامعي،

والأستاذ الباحث،

والباحث الدائم،

والأسلاك الطبية وشبه الطبية،

والإمام.

وسيتم الفصل في هذه القوانين بداية من شهر فيفري المقبل. مع احتساب الأثر الرجعي للرواتب والعلاوات بدءا من شهر جانفي 2024، يقول بيان الاجتماع.

كما تناول اجتماع مجلس الوزراء عروضا تخص البرنامج التكميلي لولاية تندوف، حيث أمر رئيس الجمهورية بالإطلاق الفوري لدراسة معمّقة، حول إنشاء منطقة تبادل حر على الحدود بين الجزائر وموريتانيا.

بالإضافة إلى ذلك، تطرق اجتماع مجلس الوزراء إلى موضوع متابعة مدى تقدم رقمنة مصالح الدولة والضرائب والجمارك.

وهنا شدّد الرئيس تبون على أن تكون عملية الرقمنة شاملة لكل القطاعات الحكومية. وبشكل موحّد تحت إشراف المحافظة السامية للرقمنة.

البيان الكامل لاجتماع مجلس الوزراء: