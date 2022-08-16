“الفيفا” تُعاقب لاعبا من جيبوتي تناول المنشطات في مباراة الجزائر

عاقبت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم، الإثنين، بِالإيقاف لاعبا من منتخب جيبوتي، بِسبب تناوله المنشطات في مباراة الجزائر.

وقالت “الفيفا” إن اللاعب الجيبوتي صبري علي محمد تناول مادة محظورة، في مباراة منتخب بلاده بِتاريخ الـ 12 من نوفمبر 2021.

وأوضحت “الفيفا” أن الأمر يتعلّق بِمباراة جيبوتي والجزائر بِالعاصمة المصرية القاهرة، ضمن إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات، لِتصفيات كأس العالم 2022.

ودخل المهاجم صبري على محمد إلى أرضية الميدان بديلا، في الوقت بدل الضّائع من عمر هذه المباراة. التي حسمها رجال جمال بلماضي لِمصلحتهم بِرباعية نظيفة.

وأضافت “الفيفا” في بيان لها، تقول إن اللاعب الجيبوتي صبري علي محمد (21 سنة) يُمنع من ممارسة النشاطات الكروية حتى تاريخ الـ 11 من جويلية 2026. وأشارت إلى أن العقوبة تشمل ممارسة الرياضة على مستوى المنتخبات والأندية، وأيضا المقابلات الرّسمية والودّية.