“الفيفا” يعتمد تعديلات جديدة على لوائح كأس العالم 2026

خلال اجتماع عقد في فانكوفر الكندية مع الاتحادات القارية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، السبت، اعتماد تعديل جديد على لوائح كأس العالم 2026، التي تستضيفها كل من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا خلال الفترة من 11 جوان إلى 19 جويلية المقبلين، يقضي بعدم انتقال بعض العقوبات والإيقافات المفروضة خلال التصفيات التمهيدية إلى النهائيات، وذلك عقب مشاورات مع الاتحادات القارية خلال اجتماع عقد في فانكوفر الكندية.

وأوضح الاتحاد الدولي، في بيانه، أن مجلس “الفيفا” اتخذ بالإجماع قرارا بتعديل المادة 10 (الفقرة 2) من لوائح البطولة، بحيث لا تنتقل إلى النهائيات البطاقات الصفراء الفردية أو الإيقافات لمباراة واحدة أو مباراتين الناتجة عن تراكم الإنذارات في مباريات مختلفة من التصفيات، كما لا تنتقل حالات الإيقاف الناتجة عن البطاقة الحمراء غير المباشرة أو البطاقة الحمراء المباشرة المرتبطة بحرمان المنافس من فرصة واضحة لتسجيل هدف أو نتيجة اللعب العنيف.

وأضاف البيان أن العقوبات الناتجة عن البطاقات الحمراء المباشرة الخطيرة خلال التصفيات ستظل سارية وتنتقل إلى النهائيات.

وأشار “الفيفا” إلى أن القرار يهدف إلى ضمان مشاركة المنتخبات الوطنية بأقوى تشكيلاتها الممكنة في البطولة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على التوازن بين النزاهة والانضباط وجودة الأداء والمساواة والجاذبية العالمية للمسابقة.

وكان مجلس “الفيفا” قد صادق، خلال اجتماعه الذي عقد في فانكوفر يوم 28 أفريل الماضي، على تعديل آخر في لوائح البطولة، يقضي بإلغاء البطاقات الصفراء الفردية المسجلة خلال النهائيات عقب مرحلة المجموعات، ثم مجددا بعد الدور ربع النهائي.