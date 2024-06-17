-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

القانون يحدّد كيفية استعمال جهاز المحاكاة في دروس تعليم السياقة

الشروق أونلاين
  • 217
  • 0
القانون يحدّد كيفية استعمال جهاز المحاكاة في دروس تعليم السياقة
أرشيف
جهاز محاكاة السياقة

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، قرار وقعه وزير الداخلية إبراهيم مراد، يتضمن البرنامج الوطني للتكوين في سياقة السيارات.

ويسمح القرار المؤرخ في 3 مارس 2024، بإمكانية استعمال جهاز محاكاة السياقة في برنامج التكوين، في حدود 20 بالمئة على الأكثر من الحجم الساعي الأدنى للدروس التطبيقية.

ويحدّد الحجم الساعي الأدنى للدروس التطبيقية، بالنسبة لرخص السياقة من صنف “أ”،”ب”،”و”، بـ30 ساعة. ما يعني أن عدد الساعات المسموح فيها باستعمال المحاكاة هو 6 ساعات كحدّ أقصى.

بالمقابل، لا يمكن استعمال جهاز محاكاة السياقة في الحجم الساعي الأدنى للدروس التطبيقية الخاصة بالأصناف الأخرى، المحدّد ما بين 15 و20 ساعة.

وإلى جانب شروط استعمال جهاز المحاكاة، ينصّ القرار على أن يقوم الممرّن عند نهاية كل درس نظري أو تطبيقي، بملء بطاقة مدى تقدّم المترشح.

مقالات ذات صلة
موجة حر قياسية تصل إلى 45 درجة عبر 6 ولايات

موجة حر قياسية تصل إلى 45 درجة عبر 6 ولايات

عيد الأضحى: استجابة شبه كلية للتجار لنظام المداومة

عيد الأضحى: استجابة شبه كلية للتجار لنظام المداومة

الرئيس تبون يهنئ الجزائريين بمناسبة عيد الأضحى المبارك

الرئيس تبون يهنئ الجزائريين بمناسبة عيد الأضحى المبارك

27 مليار دينار لتنفيذ مشاريع استعجالية لفائدة المناطق المعرّضة لـ”الشحّ المائي”

27 مليار دينار لتنفيذ مشاريع استعجالية لفائدة المناطق المعرّضة لـ”الشحّ المائي”

اتفاق استراتيجي بين الجزائر وإيطاليا لإنجاز “مشروع ضخم” بتيميمون

اتفاق استراتيجي بين الجزائر وإيطاليا لإنجاز “مشروع ضخم” بتيميمون

تنبيه جديد: أمطار غزيرة ورعود عبر 15 ولاية

تنبيه جديد: أمطار غزيرة ورعود عبر 15 ولاية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد