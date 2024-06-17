القانون يحدّد كيفية استعمال جهاز المحاكاة في دروس تعليم السياقة

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، قرار وقعه وزير الداخلية إبراهيم مراد، يتضمن البرنامج الوطني للتكوين في سياقة السيارات.

ويسمح القرار المؤرخ في 3 مارس 2024، بإمكانية استعمال جهاز محاكاة السياقة في برنامج التكوين، في حدود 20 بالمئة على الأكثر من الحجم الساعي الأدنى للدروس التطبيقية.

ويحدّد الحجم الساعي الأدنى للدروس التطبيقية، بالنسبة لرخص السياقة من صنف “أ”،”ب”،”و”، بـ30 ساعة. ما يعني أن عدد الساعات المسموح فيها باستعمال المحاكاة هو 6 ساعات كحدّ أقصى.

بالمقابل، لا يمكن استعمال جهاز محاكاة السياقة في الحجم الساعي الأدنى للدروس التطبيقية الخاصة بالأصناف الأخرى، المحدّد ما بين 15 و20 ساعة.

وإلى جانب شروط استعمال جهاز المحاكاة، ينصّ القرار على أن يقوم الممرّن عند نهاية كل درس نظري أو تطبيقي، بملء بطاقة مدى تقدّم المترشح.