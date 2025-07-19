القرض الشعبي الجزائري يحقق أرباحا بقيمة 41.9 مليار دينار جزائري خلال 2024

حقق القرض الشعبي الجزائري (CPA) ربحا صافيا قدره 41.9 مليار دينار جزائري خلال السنة المالية 2024، حسب ما كشفت عنه المؤسسة المصرفية العمومية التي بلغت حصيلتها الإجمالية 3237 مليار دج.

ووفقا لما أفادت به وكالة الانباء الجزائرية، صادقت الجمعية العامة العادية للمساهمين التي انعقدت مؤخرًا بالجزائر العاصمة على الحسابات الاجتماعية للبنك، ووفق الحصيلة، تم تخصيص 2 مليار دج كاحتياطي قانوني، فيما بلغت قيمة الأرباح الموزعة على المساهمين 25 مليار دج، أما الاحتياطات الاختيارية فقُدرت بـ 14.8 مليار دج.

كما حددت الجمعية العامة مبلغ 125 دج كأرباح عن كل سهم، سيتم الشروع في توزيعها في 22 جويلية الجاري.

وقد شهدت السنة الماضية، إدراج القرض الشعبي الجزائري في بورصة الجزائر، كأول بنك عمومي يفتح رأسماله في السوق المالية، ما سمح بتحصيل أكثر من 112 مليار دج من خلال عرض 60 مليون سهم للبيع.

كما تواصل الصيرفة الإسلامية توسعها داخل البنك، حيث بلغت قيمة الودائع ضمن هذا النشاط 57.5 مليار دج منذ إطلاقه سنة 2020 إلى غاية منتصف يوليو الجاري، حسبما نقلته الوكالة عن مدير قسم الصيرفة الإسلامية بالبنك، سفيان مزاري.

أما التمويلات الممنوحة في إطار الصيرفة الإسلامية فقد قدرت بـ 13.3 مليار دج، مع إقبال على منتجات المرابحة، وقد أكد مزاري استمرار العمل على تحسين هذه المنتجات وطرح عروض جديدة قريبا.

كما كشف ذات المسؤول أنه بإمكان زبائن البنك تحويل التمويلات الكلاسيكية الخاصة باقتناء سكنات ترقوية عمومية (LPP) إلى تمويلات إسلامية.

يضم البنك 112 شباكًا مخصصًا للصيرفة الإسلامية، منها ثلاث وكالات تنشط حصريًا ضمن هذا النمط التمويلي، بينما ارتفع عدد حسابات هذا النمط المفتوحة إلى 84752 حسابًا إلى غاية منتصف الشهر الجاري.

وكانت ودائع التمويل الإسلامي قد بلغت 53 مليار دج حتى نهاية فبراير الماضي، حسب حصيلة سابقة للبنك.

وفي إطار استراتيجيته نحو الرقمنة، أطلق البنك خلال سنة 2024 بطاقة الدفع البنكية +Cpaye، التي تتيح لصاحبها التسوق عبر أجهزة الدفع الإلكتروني والإنترنت مع تأجيل الخصم إلى حين استلام الراتب.

كما فعل البنك خدمة الدفع عبر الهاتف المحمول “CPA WIMPAY”، التي تتيح تسديد المشتريات عبر رمز الاستجابة السريع، حسب حصيلة سابقة للبنك.