القرعة تضع محرز في مواجهة بن رحمة

يُواجه النّجم الجزائري رياض محرز مواطنه سعيد بن رحمة، في الدور ثمن النهائي من عمر منافسة كأس الرابطة الإنجليزية للموسم الجديد.

جاء ذلك بعد سحب القرعة سهرة الأربعاء، حيث أسفرت عن تنظيم مباراة مانشستر سيتي ووست هام.

وتُجرى هذه المباراة بِالملعب التابع لِنادي وست هام، بعد أن سُحب الأوّل في القرعة، وكما تنصّ عليه لوائح المنافسة.

وتُقام مواجهات ثمن نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، في الـ 25 من أكتوبر المقبل.

وسبق لِفريق مانشستر سيتي إحراز كأس الرابطة الإنجليزية ثماني مرّات، نصفها في النسخ الأربع الأخيرة. بينما نشّط وست هام نهائيَين وخسرهما.

وتُلعب في إنجلترا ثلاث منافسات لِكرة القدم: البطولة والكأس المحلية وكأس الرابطة. فضلا عن تنظيم مباراة الدّرع الخيرية (الكأس الممتازة)، وتتمثّل في مباراة واحدة تكون بِمثابة افتتاحية الموسم الجديد، وتجمع بين الفائز بِلقب البطولة (البريمرليغ) وصاحب الكأس المحلية.