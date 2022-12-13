القمة الأمريكية الإفريقية: بن عبد الرحمان ممثلا للرئيس تبون

وصل الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، مساء الاثنين، إلى واشنطن للمشاركة في القمة الأمريكية الإفريقية الثانية ممثلا لرئيس الجمهورية.

وأفاد بيان لمصالح الوزارة الأولى “ممثلا لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، حل الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، مساء اليوم 12 ديسمبر 2022 بواشنطن، للمشاركة في القمة الأمريكية الإفريقية الثانية التي تستضيفها العاصمة الأميركية على مدار ثلاثة أيام من 13 إلى غاية 15 ديسمبر 2022″.

وحسب وكالة رويترز، ستلتزم الولايات المتحدة بتقديم 55 مليار دولار لأفريقيا على مدى السنوات الثلاث المقبلة، مع استعداد الرئيس جو بايدن لاستضافة القمة الأمريكية الأفريقية هذا الأسبوع ومناقشة انتخابات عام 2023 والديمقراطية في القارة مع مجموعة صغيرة من الزعماء.

وقال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان إن الولايات المتحدة “ستضع الموارد على الطاولة” خلال القمة.

وأضاف سوليفان أيضا أن بايدن سيقيم مأدبة عشاء مساء الأربعاء لنحو 50 من الزعماء الأفارقة ويعلن دعم الولايات المتحدة لانضمام الاتحاد الأفريقي إلى مجموعة العشرين.

وقال سوليفان إن بايدن سيعين أيضا ممثلا خاصا لتنفيذ الأفكار التي ستناقش خلال القمة، كما تخطط وزارة الخارجية الأمريكية لتعيين السفير جوني كارسون لهذا الدور.

وأضاف سوليفان أن الولايات المتحدة لن “تفرض شروطا” خلال القمة الأفريقية لدعم حرب أوكرانيا.

وكانت وسائل إعلام أمريكية تحدثت الأسبوع الماضي عن عزم الرئيس بايدن زيارة عدة دول في إفريقيا العام المقبل، في سعي أمريكي واضح لتحجيم الدورين الصيني والروسي المتزايدين في المنطقة.

ويهدف البيت الأبيض وإدارة بايدن عبر القمة التي تستغرق ثلاثة أيام في واشنطن إلى إعادة تنشيط العلاقات مع القارة وستشكل مناسبة للإعلان عن استثمارات جديدة وبحث الأمن الغذائي الذي تراجع مع الحرب في أوكرانيا والتغير المناخي لكن أيضاً الديمقراطية والحوكمة.

وهدفها الأساسي قد يكون أيضا إثبات أن الولايات المتحدة لا تزال مهتمة بإفريقيا بعد ثماني سنوات على أول قمة من نوعها عقدت عام 2014 في ظل رئاسة باراك أوباما.

ولم يخف الرئيس السابق دونالد ترامب عدم اهتمامه بالقارة الإفريقية فيما يعتزم جو بايدن، المؤيد لتعددية الأطراف، إعادة إفريقيا إلى قلب الدبلوماسية العالمية.

وقال مستشار رئاسي إنه يؤيد فكرة حصول إفريقيا على مقعد في مجلس الأمن الدولي وسيدعو في القمة إلى أن يتمثل الاتحاد الإفريقي رسميا في مجموعة العشرين.