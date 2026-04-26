“الكاراكو العاصمي” يزين إطلالة إلهام شاهين.. وهذا ما قالته في رسالتها للجزائريين

زيّن الكاراكو العاصمي إطلالة الفنانة المصرية إلهام شاهين، والذي ارتدته خلال حضورها وتكريمها في حفل افتتاح الدورة السادسة من مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي بالجزائر في شهر أفريل الجاري.

واختارت الفنانة الشهيرة “الكاراكو” الجزائري التقليدي، وهو من أبرز الأزياء التراثية التي تشتهر بها المرأة الجزائرية، ويتكوّن من قطعتين صُنعتا من قماش المخمل الفاخر باللون الكحلي، ما منح إطلالتها لمسة من الأناقة والرقي، وسط إشادة واسعة من الحاضرين والمتابعين.

وقد بدت النجمة منسجمة مع الطابع الثقافي للمناسبة، قبل أن تحظى بتكريم رسمي من طرف وزيرة الثقافة والفنون الجزائرية مليكة بن دودة، تقديرا لمسيرتها الفنية ومشاركتها في هذا الحدث الثقافي.

ونشرت إلهام شاهين صورا وفيديوهات لها بالكاراكو، معبرة عن حبها للجزائر واحترامها للشعب الجزائري بقولها: “شكرا للجزائر.. شكرا أهل الجزائر.. غمرتوني بمحبتكم وذوقكم ومشاعركم الحلوة وتقديركم لي”.

وأضافت: “سعدت جدا بالتكريم في مهرجان عنابه للفيلم المتوسطى.. وسعدت بلقاء جمهور الجزائر المحترم.. تحياتي واحترامي لكم.. وتشرفت بلقاء معالي وزيرة الثقافة الشخصية الرائعة.. وسيادة والي مدينة عنابه.. وكل الشكر والتقدير لسفيرنا المصري في الجزائر وكلمته الرائعة عن الفن.. شكرا بلدي الغالية مصر ضيفة الشرف لمهرجان عنابه في دورته السادسة”.

يذكر أن الكاراكو الذي ارتدته إلهام شاهين خلال حفل التكريم من تصميم الجزائري كريم أكروف، وهو لباس فائق الفخامة، متسم بأناقة فريدة وطابع عال من الذوق والتفاصيل الفنية المرهفة والملامح الملكية.

وسهرة الجمعة 24 أفريل أشرفت وزيرة الثقافة والفنون، مليكة بن دودة، على افتتاح فعاليات الطبعة السادسة لمهرجان عنابة للفيلم المتوسطي بحضور شخصيات ووجوه بارزة من عالم الفن السابع.

ويشارك في فعاليات الطبعة السادسة من مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي المقررة في الفترة الممتدة بين 24 إلى 30 أفريل الجاري 55 فيلما من 20 بلدا كما تتميز هذه الطبعة بتقديم 13 عرضا أولا لأفلام أجنبية و53 عرضا أولا لأفلام جزائرية.

وقد شهد حفل الافتتاح حضور والي عنابة، عبد الكريم لعموري، وعدد من الأسماء الفنية الجزائرية على غرار بهية راشدي وصالح أوقروت والفنانتان المصريتان إلهام شاهين وسهير المرشدي.