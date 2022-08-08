“الكاف” يطالب الاتحاد الأوروبي بالتحقيق في تصريحات رئيس نابولي

انتقدها ووصفها بالتصرفات غير المقبولة

طالب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا” فتح تحقيق في التصريحات الأخيرة التي أطلقها رئيس نادي نابولي، أوريليو دي لورينتيس، بخصوص اشتراطه على اللاعبين الأفارقة مستقبلا التنازل عن المشاركة مع منتخبات بلدانهم في كأس إفريقيا مقابل الانضمام إلى فريقه.

أصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” بياناً رسمياً، أول أمس الأحد، رد من خلاله على تصريحات أوريليو دي لورينتيس رئيس نادي نابولي الإيطالي، التي وصفها بـغير المقبولة، معتبرا في نفس الوقت بأن المسيّر الإيطالي خرق قوانين اللعبة.

وقالت الهيئة الكروية في بيانها: “يشعر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بالذهول من التصريحات غير المسؤولة وغير المقبولة التي أدلى بها رئيس نادي نابولي أوريليو دي لورينتيس بشأن اللاعبين الأفارقة وكأس الأمم الأفريقية، وبالإعلان علناً أن اللاعبين الذين يوقعون لنابولي يجب أن يوقعوا على تنازل يمنع المشاركة في كأس الأمم الإفريقية شرطاً للانتقال إلى صفوفه، لذلك يحث كاف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على فتح تحقيق تأديبي ضده”.

وأكد الاتحاد القاري، في ذات البيان، على ثقته في التزام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وكذلك نادي نابولي، بالأهداف السامية للعبة كرة القدم، التي تتمثل في توحيد وجمع الناس من كلّ القارات ومن مختلف الثقافات والمجموعات اللغوية والأعراق والمجموعات العرقية والخلفيات الدينية وتحقيق الأهداف الإنسانية العالمية.

إلى ذلك، تساءل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في بيانه إذا كانت الشروط التي يريد رئيس نابولي الإيطالي فرضها على اللاعبين الأفارقة ستفرض أيضا على لاعبي أمريكا الجنوبية وآسيا وبقية لاعبي القارات الأخرى، حيث جاء في بيان الكاف: “هل نفترض أن رئيس نابولي سيشمل شروطاً تقييدية مماثلة للاعبين من أميركا الجنوبية وآسيا والاتحادات القارية الأخرى التي تمنعهم من اللعب في مسابقاتهم القارية، التي تعتبر مهمة لتطوير كرة القدم ونموها على مستوى العالم؟”.

في نفس السياق، دافع الاتحاد القاري على كرة القدم الإفريقية، موضحا بأن النسخة الأخيرة من بطولة أمم إفريقيا التي احتضنتها الكاميرون، التي استصغرها رئيس نادي نابولي تابعها أكثر من 600 مليون مشاهد، في إشارة أيضا إلى المستوى الذي وصلته هذه المنافسة الشعبية.

في سياق متصل، كان الدولي السينغالي، كاليدو كوليبالي، الذي تنقل هذا الصيف إلى صفوف تشيلسي الأنجليزي، انتقد تصريحات رئيس نادي نابولي، أوريليو دي لورينتيس، وطالبه بضرورة احترام اللاعبين الأفارقة.