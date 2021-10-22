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رياضة

الكاف ينهي حلم جيبوتي بنقل المباراة مع الجزائر إلى المغرب

سليم.ع
  • 1997
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الكاف ينهي حلم جيبوتي بنقل المباراة مع الجزائر إلى المغرب

شدّد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” لهجته مع اتحادية جيبوتي بسبب طلبه المتكرر لنقل مواجهته أمام المنتخب الجزائري  من مصر إلى المغرب. 

ووجه “الكاف” خطابا قويا إلى الاتحاد الجيبوتي، طالب من خلاله التوقف عن إرسال طلبات في فترة وجيزة لبرمجة مواجهة “الخضر” ونقلها من مصر إلى المغرب.

وأكد الإتحاد الإفريقي لإتحاديه جيبوتي، أن المواجهة التي تدخل لحساب الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال ستلعب في مصر.

ويكون الإتحاد الإفريقي، بتأكيده إجراء مباراة الجولة الخامسة في مصر، الأحلام غير البريئة لاتحادية جيبوتي، التي باتت مؤخرا تلّح على اللعب في المغرب، بعدما ترسيم إجراء المباراة في مصر.

وأثارت طلبات جيبوتي بتغيير مكان المباراة إلى المغرب الكثير من التساؤلات،عن الهدف من ذلك طالما أن منتخب جيبوتي أقصيّ من سباق المونديال، وهو الذي يمتلك صفر نقطة بعد أربع جولات.

وكانت وزارة الرياضة في جيبوتي قد فتحت تحقيقا بشأن العديد من الخروقات التي وقع فيها اتحاد الكرة المحلي، كما اتهمت مسؤوليه بالفساد.

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