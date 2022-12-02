الكاميرون تعود إلى الأدغال بِلا حمّص ولا فول

كما كان مُنتظرا، خرج منتخب الكاميرون سهرة الجمعة خائبا من حلبة كأس العالم 2022 بِقطر.

ورغم فوزه على منتخب البرازيل بِهدف لِصفر، إلّا أن فريق الكاميرون تموقع ثالثا ضمن لائحة ترتيب الفوج السّابع، وأُقصي مُبكّرا من الدور الأوّل.

ولُعبت هذه المباراة بِرسم الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، تحت إدارة ثلاثي تحكيم من الولايات المتّحدة الأمريكية.

وطرد الحكمُ القائدَ والمهاجم الكاميروني فانسون أبو بكر في الوقت بدل الضّائع (90+3)، لِجمعه بطاقتَين صفراوَين.

وغاب نجم الهجوم البرازيلي نيمار عن هذه المواجهة، بِداعي إصابة في القدم.

وعن الفوج ذاته، فازت سويسرا بِنتيجة (3-2) على منتخب صربيا.

وتشكّلت لائحة الترتيب بِصفة نهائية كالتالي:

1- البرازيل 6ن

2- سويسرا 6ن

3- الكاميرون 4ن

4- صربيا 1ن

وتفوّقت البرازيل على سويسرا في صدارة الترتيب، استنادا إلى مقياس فارق الأهداف (+2/+1).

وهكذا تأهّل منتخبا البرازيل و سويسرا لِثمن نهائي المونديال، نظير إقصاء فريقَي الكاميرون وصربيا.