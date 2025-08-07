الكشف عن أسماء المرشحين لِنيل “الكرة الذهبية”

كشفت مجلة “فرانس فوتبال” بعد ظهيرة الخميس، عن أسماء اللاعبين المرشحين لِنيل جائزة “الكرة الذهبية” 2025.

ويُعلن عن اسم الفائز بِالجائزة في حفل يُنظّم بِالعاصمة الفرنسية باريس، بِتاريخ الـ 22 من سبتمبر المقبل.

وكان اللاعب الدولي الإسباني رودري متوسط ميدان نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، صاحب جائزة النسخة الماضية. الذي غاب اسمه عن القائمة الحالية، بِسبب تعرّضه لِإصابة خطيرة أبعدته عن النصف الأخير من الموسم المنقضي.

وضمّت قائمة 2025 الموسّعة هؤلاء اللاعبين وعددهم ثلاثين: