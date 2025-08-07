-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
“بشكل نهائي”.. الجزائر تنهي اتفاق الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي الجوازات الدبلوماسية مع فرنسا
رياضة

الكشف عن أسماء المرشحين لِنيل “الكرة الذهبية”

الشروق الرياضي
  • 533
  • 0
الكشف عن أسماء المرشحين لِنيل “الكرة الذهبية”

كشفت مجلة “فرانس فوتبال” بعد ظهيرة الخميس، عن أسماء اللاعبين المرشحين لِنيل جائزة “الكرة الذهبية” 2025.

ويُعلن عن اسم الفائز بِالجائزة في حفل يُنظّم بِالعاصمة الفرنسية باريس، بِتاريخ الـ 22 من سبتمبر المقبل.

وكان اللاعب الدولي الإسباني رودري متوسط ميدان نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، صاحب جائزة النسخة الماضية. الذي غاب اسمه عن القائمة الحالية، بِسبب تعرّضه لِإصابة خطيرة أبعدته عن النصف الأخير من الموسم المنقضي.

وضمّت قائمة 2025 الموسّعة هؤلاء اللاعبين وعددهم ثلاثين:

مقالات ذات صلة
مستقبل الرويسات يدعم صفوفه بالمالي باكايوكو

مستقبل الرويسات يدعم صفوفه بالمالي باكايوكو

المنتخب المحلي الجزائري يزأر بِقوّة في كامبالا

المنتخب المحلي الجزائري يزأر بِقوّة في كامبالا

“الكاف” حدد تاريخ 6 أكتوبر لعقد الجمعية العامة العادية

“الكاف” حدد تاريخ 6 أكتوبر لعقد الجمعية العامة العادية

وضعية شياخة تتعقّد

وضعية شياخة تتعقّد

رباعي جزائري ضمن التشكيلة المثالية للجولة الأولى من “الشان”

رباعي جزائري ضمن التشكيلة المثالية للجولة الأولى من “الشان”

براهيمي يُدشّن ملعبا في هذه الولاية

براهيمي يُدشّن ملعبا في هذه الولاية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد