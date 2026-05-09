الكشف عن حكم مباراة “الكلاسيكو” بين برشلونة وريال مدريد

الحكم أليخاندرو هيرنانديز هيرنانديز

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الإسباني، عن طاقم التحكيم الذي سيدير لقاء “الكلاسيكو” بين نادي برشلونة وريال مدريد.

وأسندت مهمة إدارة المباراة للحكم الدولي أليخاندرو هيرنانديز هيرنانديز.

وسيتولى الحكم إغليسياس قيادة غرفة تقنية الفيديو “فار”.

وأدار الحكم هيرنانديز 5 لقاءات كلاسيكو، حيث عاد الفوز في مبارتين لنادي برشلونة، وفاز ريال الريال في مباراة واحدة، وانتهت مبارتان بالتعادل.

ويستضيف برشلونة، نادي ريال مدريد، أمسية الأحد، بداية من الساعة الثامنة، في لقاء “الكلاسيكو”، الذي يدخل في إطار الجولة 35 من الليغا الإسبانية.

ويتقدم برشلونة بفارق 11 نقطة على النادي الملكي، وبسيكون بحاجة إلى نقطة التعادل ليتوّج باللقب مجددا، قبل ثلاث جولات من ختام الموسم.

