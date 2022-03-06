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الجزائر
تمسكت بمقاطعة صب العلامات

“الكناباست” تعلق إضرابها الأسبوعي

نشيدة قوادري
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“الكناباست” تعلق إضرابها الأسبوعي
أرشيف

أقر المجلس الوطني لنقابة المجلس المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، تعليق الإضراب بصيغته المتجددة أسبوعيا لمدة يومين، مع التمسك بالمقاطعة الإدارية لكافة الأعمال، إلى غاية استجابة السلطات العمومية لمطالبهم المهنية والاجتماعية المرفوعة خاصة ما تعلق بتحسين وضعية الأستاذ من خلال إعادة النظر كليا في نظام المنح والتعويضات.

قال مسعود بوديبة، الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال، بنقابة “الكنابست” لـ”الشروق”، إن المجلس الوطني للنقابة المنعقد في دورة طارئة يومي 4 و5 مارس، أقر توقيف إضرابه بعد سبعة أسابيع من توقيف العمل، مع تعليق الحركة الاحتجاجية التي كانت مقررة يومي 8 و9 مارس، بناء على محاضر الجمعيات العامة المنعقدة مؤخرا على مستوى المؤسسات التربوية.

وأعلن محدثنا تمسك المجلس الوطني بالمقاطعة الإدارية لكافة الأعمال المرتبطة أساسا بصب نقاط التلاميذ، في حين تقرر الإبقاء على دورة المجلس الوطني مفتوحة، للفصل في الإجراءات القادمة، فيما جدد بوديبة مطالبة السلطات بالإفراج عن القانون الأساسي الخاص بمستخدمي التربية 12/240 وإعادة النظر في نظام المنح والتعويضات، التي ستنتج الرفع في رواتب الأساتذة مع فتح ملف استرجاع التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن.

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