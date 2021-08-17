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الجزائر
استنكرت خطابات التفرقة والفتنة

“الكناباست” تقترح 9 خطوات لإنجاح الدخول المدرسي

نشيدة قوادري
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“الكناباست” تقترح 9 خطوات لإنجاح الدخول المدرسي

طالبت نقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، بإيلاء الدخول المدرسي أهمية من خلال تبني تسعة حلول مستعجلة، فيما دعت الأساتذة إلى نبذ التفرقة وخطاب الكراهية وتحصين وحماية الوحدة الوطنية وانخراطهم في العمل على دعم التماسك والتضامن الوطنيين.

دعا المكتب الوطني لنقابة “الكناباست” إلى توفير كافة الإمكانيات المادية والبشرية، الضامنة لتطبيق المخططات الاستثنائية للتمدرس، وإنجاح الدخول المدرسي، الأمر الذي يقتضي توفير مناصب مالية كافية لتوظيف كافة الأساتذة خريجي المدارس العليا، واللجوء إلى إدماج الأساتذة المتعاقدين والمستخلفين، وضمان تنظيم مسابقة وطنية للتوظيف الخارجي على أساس الشهادة.

كما شددت النقابة في بيانها، على توفير المستلزمات والوسائل الصحية الضرورية لإنجاح تطبيق البروتوكولات الصحية للوقاية من الفيروس مع تهيئة المرافق والهياكل الضرورية لاستقبال التلاميذ، والعمل على استلام المؤسسات الجديدة المبرمجة لتخفيف الضغط، والتنسيق مع وزارة الصحة وخبراء الصحة واللجنة العلمية لضمان دخول مدرسي آمن.

واستنكر مكتب النقابة العمل الإجرامي الوحشي غير الآدمي الذي طال الشهيد جمال بن إسماعيل قتلا وحرقا وتنكيلا رحمة الله عليه، كما نددت النقابة بمروجي خطابات التفرقة والتخوين والعنف والتشويه بين أفراد الشعب الجزائري الواحد.

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