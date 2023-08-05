الكويت تحتجّ على تصريح لوزير الاقتصاد اللبناني

عبّرت خارجية الكويت يوم السبت في بيان، عن احتجاجها على تصريح لوزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، اعتبرته “إساءة لمؤسساتها”.

البيان الكويتي جاء ردّا على تصريح أدلى به الوزير أمين سلام، قال فيه إن تمويل الكويت لإعادة بناء صوامع قمح دمرها انفجار المرفأ في بلاد عام 2020 “لا يحتاج سوى إلا جرّة قلم”.

وهو ما اعتبره وزير الخارجية الكويتي سالم عبدالله الجابر الصباح “منافيا لأبسط الأعراف السياسية”، وفق ما جاء في البيان.

ووصف الصباح تصريح الوزير اللبناني بأنه “يعكس فهما قاصرا لطبيعة اتخاذ القرارات في الكويت، المبنية على الأسس الدستورية وعمل المؤسسات، بما في ذلك ما يتعلق بالمنح والقروض الإنسانية التي تقدمها”.

وحث الوزير الكويتي وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني على سحب تصريحه، “حرصا على العلاقات الثنائية الطيبة القائمة بين البلدين”، على حدّ تعبيره.