الكيمونو الحجوبي ..القطعة التي لا تقاوم في صيف2021

موضة المحجبات

الكيمونو لا يزال يتصدر واجهات المحلات، كيف لا يفعل وهو قطعة صيفية خفيفة ومريحة ويمكن أن ينسق مع تنورة فستان أو سروال ، الشروق العربي تدلك على أحدث الصيحات وكيفيات التنسيق الملائمة للمحجبات.

كيمونو إستوائي

يشتهر الكيمونو بأنه مطبع ومشبع بالرسومات، اختاري الكيمونو برسمات مزهرة لكن ليست التي تكتسح كل القماش بل الممزوجة بقماش موحد، كهذا الموديل الطويل للكيمونو الجميل بطبعات استوائية الرائجة جدا هذا الموسم.

الحياة بكيمونو وردي

الكيمونو قد يكون بلا طبعات بل بقماش أحادي اللون كهذا الكيمونو الوردي بأزهار ثلاثية الأبعاد وأكمام عريضة

كيمونو في حقيبة سفر

قد يكون الكيمونو قطعة سفر مميزة، ترتدينها فوق لوك بسيط كجينز عريض من نوع فراند وقميص أبيض بسيط منسق بحذاء رياضي وحقيبة يد صغيرة تعلق على شكل جانبي.

كيمونو سيدات

الكيمونو ليس حكرا على الشابات اليافعات، بل سيضفي على السيدات تلك الكلاسيكية المطلوبة في كثير من المناسبات الجدية، كهذا الموديل الاستوائي الرائج كما سبق وذكرنا ينسق مع لوك أبيض بالكامل من الخمار إلى القميص إلى السروال حتى الحذاء.

كيمونو ليكات

من موديلات الكيمونو المميزة هذا الموسم، الكيمونو على شكل قميص طويل أو ليكات، ما أجمله مع حقيبة يد صغيرة وخمار أحادي اللون وحذاء رياضي.

كيمونو دانتيل

قد لا يبقى من الكيمون إلا شكله العام وهذا ما حصل في هذا الموديل بالدانتيل الأسود الأقرب إلى الكارديغان.. حذار من لون الحجاب فقد تبدو الطلة سوقية نوعا ما.

كيمونو أو عباية

قد تختلط المصطلحات في الموضة فهناك من يقول هذا ليس كيمونو بل عباية وهناك العكس ولكن إن امتزجت الستايلات قد تعطينا كيمونو بقصته المعروفة يشبه العباية الفضفاضة، كل هذا تجدونه في هذا الموديل المميز.

كيمونو وكاب

استوحى مصمم هذا الموديل تفصيل الكيمونو وأضاف عليه لمسات الكاب فصنع موديلا جميلا بهويتين.

الأزرق يليق بك

موديل بلون التيركواز يأسر العيون بتصميمه البسيط لكن المترف مع بعض التطريز والأكمام العريضة.