-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

اللاعب الألماني “ميتشل فيزر” يتحدّث عن الجزائر

علي بهلولي
  • 1987
  • 0
اللاعب الألماني “ميتشل فيزر” يتحدّث عن الجزائر
ح.م
ميتشل فيزر بِزيّ نادي فيردر بريمن الألماني.

تحدّث اللاعب الألماني ميتشل فيزر عن الجزائر، بعد الإعلان عن رغبته في الالتحاق مُستقبلا بِكتيبة “مُحاربي الصّحراء”.

وكان المدافع الأيمن ميتشل فيزر بعد ظهيرة السبت الماضي، قد دخل إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 68 من عمر مباراة فريقه فيردر بريمن والمُضيّف نادي أوغسبورغ، بِرسم الجولة الـ 23 من عمر البطولة الألمانية. بعد غياب اقترب من فترة الشهر بِداعي إصابة على مستوى الكاحل.

وقال ميتشل فيزر: “لا أملك جواز سفر جزائري، لكنّي بِصدد إجراء الترتيبات الإدارية للاستفادة منه. إنّه قرار اتّخذته. هي مغامرة رياضية وأتطلّع إلى خوضها بِشوق في أقرب الآجال”، وأشار إلى أن جدّه (والد أمّه تحديدا) أصوله جزائرية.

وعمّا إذا كان سيحضر مُواجهتَي الجزائر والنيجر، قال ميتشل فيزر في مقابلة صحفية أدلى بها للموقع الألماني “سبوكس” ونشر تفاصيلها، الأربعاء: “لا أدري بِالضّبط. كلّ ما أعرفه أن هناك مدير أعمالي هو مَن يقوم بِالإجراءات الإدارية لِتغيير الجنسية الرياضية”.

وبِخصوص بلد الجدّ والأمّ الجزائر، قال لاعب الخطّ الخلفي لِنادي فيردر بريمن الألماني: “للأسف لم أزر الجزائر. هناك رغبة جامحة في برمجة زيارة لِعائلتنا إلى الجزائر في المستقبل القريب”.

وبِخصوص ملامحه وشخصيته الجيرمانية، قال ميتشل فيزر: “عندما كنت صغيرا، وفي الاتحاد الألماني لكرة القدم، أدركت أن العقلية الألمانية لا تُناسبني حقّا. لا تبدو شخصيتي أنّها ألمانية. لديّ شيء إفريقي في داخلي. مَن يعرفني يقول إن نوعي أجنبي أكثر من ألماني”.

وتنتظر ميتشل فيزر وفريقه فيردر بريمن مساء الأحد المقبلة، مباراة أمام الزّائر نادي بايرن ليفركوزن، بِرسم الجولة الـ 24 من عمر منافسة “البوندسليغا”. عِلما أن الفريق الأوّل يشغل المركز الـ 11 بِرصيد 30 نقطة، ويتموقع النادي الأخير في الرّتبة الـ 9 بِمجموع 31 نقطة.

مقالات ذات صلة
هل يعتمد بلماضي على الحارس ماندريا في مُواجهتَي النيجر؟

هل يعتمد بلماضي على الحارس ماندريا في مُواجهتَي النيجر؟

الجزائر تترشح لاستضافة البطولة العربية للأندية لكرة اليد

الجزائر تترشح لاستضافة البطولة العربية للأندية لكرة اليد

هل سيشاهد أنصار الخضر وجها جديدا لرفقاء رياض محرز؟

هل سيشاهد أنصار الخضر وجها جديدا لرفقاء رياض محرز؟

فريق أكاديمية فياريال مونريال ينزل ضيفا على اتحاد العاصمة

فريق أكاديمية فياريال مونريال ينزل ضيفا على اتحاد العاصمة

مسؤولو منتخب النيجر يُفسّرون سبب اختيار تونس لِمواجهة الجزائر

مسؤولو منتخب النيجر يُفسّرون سبب اختيار تونس لِمواجهة الجزائر

بن ناصر في ربع نهائي رابطة أبطال أوروبا

بن ناصر في ربع نهائي رابطة أبطال أوروبا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد