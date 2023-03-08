اللاعب الألماني “ميتشل فيزر” يتحدّث عن الجزائر

تحدّث اللاعب الألماني ميتشل فيزر عن الجزائر، بعد الإعلان عن رغبته في الالتحاق مُستقبلا بِكتيبة “مُحاربي الصّحراء”.

وكان المدافع الأيمن ميتشل فيزر بعد ظهيرة السبت الماضي، قد دخل إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 68 من عمر مباراة فريقه فيردر بريمن والمُضيّف نادي أوغسبورغ، بِرسم الجولة الـ 23 من عمر البطولة الألمانية. بعد غياب اقترب من فترة الشهر بِداعي إصابة على مستوى الكاحل.

وقال ميتشل فيزر: “لا أملك جواز سفر جزائري، لكنّي بِصدد إجراء الترتيبات الإدارية للاستفادة منه. إنّه قرار اتّخذته. هي مغامرة رياضية وأتطلّع إلى خوضها بِشوق في أقرب الآجال”، وأشار إلى أن جدّه (والد أمّه تحديدا) أصوله جزائرية.

وعمّا إذا كان سيحضر مُواجهتَي الجزائر والنيجر، قال ميتشل فيزر في مقابلة صحفية أدلى بها للموقع الألماني “سبوكس” ونشر تفاصيلها، الأربعاء: “لا أدري بِالضّبط. كلّ ما أعرفه أن هناك مدير أعمالي هو مَن يقوم بِالإجراءات الإدارية لِتغيير الجنسية الرياضية”.

وبِخصوص بلد الجدّ والأمّ الجزائر، قال لاعب الخطّ الخلفي لِنادي فيردر بريمن الألماني: “للأسف لم أزر الجزائر. هناك رغبة جامحة في برمجة زيارة لِعائلتنا إلى الجزائر في المستقبل القريب”.

وبِخصوص ملامحه وشخصيته الجيرمانية، قال ميتشل فيزر: “عندما كنت صغيرا، وفي الاتحاد الألماني لكرة القدم، أدركت أن العقلية الألمانية لا تُناسبني حقّا. لا تبدو شخصيتي أنّها ألمانية. لديّ شيء إفريقي في داخلي. مَن يعرفني يقول إن نوعي أجنبي أكثر من ألماني”.

وتنتظر ميتشل فيزر وفريقه فيردر بريمن مساء الأحد المقبلة، مباراة أمام الزّائر نادي بايرن ليفركوزن، بِرسم الجولة الـ 24 من عمر منافسة “البوندسليغا”. عِلما أن الفريق الأوّل يشغل المركز الـ 11 بِرصيد 30 نقطة، ويتموقع النادي الأخير في الرّتبة الـ 9 بِمجموع 31 نقطة.