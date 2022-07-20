اللجوء إلى نظام التفويج في الموسم المقبل.. وزارة التربية توضح

جاء في المنشور الإطار الخاص بالدخول المدرسي 2022/2023، أنه بعد سنتين استثنائيتين جراء انتشار فيروس كورونا سيكون الدخول المدرسي المقبل في سياق تميزه العودة التدريجية إلى الوضع العادي.

ولم يذكر المنشور المعد من قبل وزارة التربية الوطنية، نظام التفويج الذي جرى العمل به خلال السنتين الفارطتين لضمان استمرارية التعليم في ظل انتشار فيروس كوفيد 19، وتحدث عن العودة التدريجية للوضع العادي للدراسة.

وجاء في المنشور الإطار الخاص بالدخول المدرسي المقبل المعد من قبل وزارة التربية الوطنية أن ما سيميز الدخول المدرسي المقبل هو:

1- توسيع استعمال اللوحة الرقمية في المدارس الابتدائية كإجراء من بين الإجراءات الأخرى لتخفيف ثقل المحفظة المدرسية.

2- إدماج مشرفي التربية في المدارس الابتدائية.

3- استحداث شعبة فنون في التعليم الثانوي العام والتكنولوجي ابتدءا من الموسم المقبل.