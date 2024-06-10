-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

اللغة العربية تقتحم الصناعة الجزائرية بقاموس جديد

الشروق أونلاين
  • 382
  • 0
اللغة العربية تقتحم الصناعة الجزائرية بقاموس جديد

 أشرف وزير الصناعة والانتاج الصيدلانيّ، علي عون، برفقة رئيس المجلس الأعلى للغة العربية، صالح بلعيد، على إطلاق “قَامُوس مُصْطَلَحَات الصِّنَاعَة”، لتعزيز مكانة اللّغة العربية في المجال الصناعي الجزائري. 

وعلى هامش هذا اللقاء، أكد الوزير عون، على أهمية وضع مدونة تجمع المصطلحات بمفاهيم مشتركة، حيث يعتبر هذا القاموس تجميعا شاملا للمصطلحات الخاصة بقطاع الصناعة، ويغطي جميع المجالات الصناعية، على غرار الميكانيك والكهربائية والإلكترونية والحديد والنسيج والجلود والمجالات التقنية ذات الصلة بقطاع الصناعة.

وبهذه المناسبة، دعا الوزير، جميع الفاعلين الى استخدام هذا المرجع الصادر بالعربية والفرنسية والإنجليزية في 18 مجالا و بـ 4764 مصطلحا مرتبا، شاكرا في الوقت ذاته، كل من ساهم في إثراء هذا القاموس الذي يهدف إلى تقوية واستيعاب مفاهيم الصناعة بمختلف فروعها.

من جهته، أكد رئيس المجلس الأعلى للغة العربية، صالح بلعيد، على حرص المجلس في ترقية اللغة العربية وأن يكون لها موقع في الوسائل الصناعية.

مقالات ذات صلة
تعليم السياقة بالشاشات الإلكترونية لقيادة جيّدة

تعليم السياقة بالشاشات الإلكترونية لقيادة جيّدة

هذه توجيهات وزارة الدفاع لمواليد 2005 بخصوص الخدمة الوطنية

هذه توجيهات وزارة الدفاع لمواليد 2005 بخصوص الخدمة الوطنية

“فايسبوكيون” يتمادون في التنكيت على الأضاحي!

“فايسبوكيون” يتمادون في التنكيت على الأضاحي!

ارتفاع حركة السفن والبضائع بميناء الجزائر مطلع 2024

ارتفاع حركة السفن والبضائع بميناء الجزائر مطلع 2024

أخبار الجزائر ليوم الأحد 09 جوان 2024

أخبار الجزائر ليوم الأحد 09 جوان 2024

5 أيام مصيرية في مسار 862 ألف مترشح لــ”الباك”

5 أيام مصيرية في مسار 862 ألف مترشح لــ”الباك”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد