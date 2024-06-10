اللغة العربية تقتحم الصناعة الجزائرية بقاموس جديد

أشرف وزير الصناعة والانتاج الصيدلانيّ، علي عون، برفقة رئيس المجلس الأعلى للغة العربية، صالح بلعيد، على إطلاق “قَامُوس مُصْطَلَحَات الصِّنَاعَة”، لتعزيز مكانة اللّغة العربية في المجال الصناعي الجزائري.

وعلى هامش هذا اللقاء، أكد الوزير عون، على أهمية وضع مدونة تجمع المصطلحات بمفاهيم مشتركة، حيث يعتبر هذا القاموس تجميعا شاملا للمصطلحات الخاصة بقطاع الصناعة، ويغطي جميع المجالات الصناعية، على غرار الميكانيك والكهربائية والإلكترونية والحديد والنسيج والجلود والمجالات التقنية ذات الصلة بقطاع الصناعة.

وبهذه المناسبة، دعا الوزير، جميع الفاعلين الى استخدام هذا المرجع الصادر بالعربية والفرنسية والإنجليزية في 18 مجالا و بـ 4764 مصطلحا مرتبا، شاكرا في الوقت ذاته، كل من ساهم في إثراء هذا القاموس الذي يهدف إلى تقوية واستيعاب مفاهيم الصناعة بمختلف فروعها.

من جهته، أكد رئيس المجلس الأعلى للغة العربية، صالح بلعيد، على حرص المجلس في ترقية اللغة العربية وأن يكون لها موقع في الوسائل الصناعية.