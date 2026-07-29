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الجزائر

المؤسسة الوطنية للنقل البحري تُكذّب

الشروق أونلاين
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المؤسسة الوطنية للنقل البحري تُكذّب
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سفينة "باجي مختار 3"

كذّبت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين صحة المعلومات المتداولة عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن حجز السفينة “باجي مختار 3″، مؤكدة أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة. وأوضحت أن السفينة توجد حاليًا في ورشة للتصليح البحري باليونان، في إطار توقف تقني سنوي مبرمج مسبقًا.

وأوضحت المؤسسة، في بيان صدر الثلاثاء، أن السفينة تخضع لأشغال الصيانة الدورية في إطار برنامج التوقفات التقنية السنوية، بما يضمن جاهزيتها واستمرار استغلالها وفق المعايير المعتمدة.

وأضافت أن المؤسسة تعمل على تدارك التأخر المسجل في إنجاز هذا التوقف التقني، مرجعة ذلك إلى أسباب تقنية خارجة عن نطاقها.

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