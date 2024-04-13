المبعوث الخاص للرئيس الروسي ميخائيل بوغدانوف في الجزائر

استقبل وزير الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف يوم السبت، نائب وزير الخارجية والمبعوث الخاص للرئيس الروسي المكلّف بالشرق الأوسط وإفريقيا ميخائيل بوغدانوف.

وتأتي الزيارة التي يقوم بها بوغدانوف إلى الجزائر، حسب ما ذكره بيان للخارجية، في إطار “المباحثات السياسية الدورية بين البلدين، التي تجمعه مع الأمين العام لوزارة الخارجية لوناس مقرمان”.

“وقد شكلت المحادثات التي تمت اليوم، فرصة لاستعراض علاقات التعاون والشراكة بين الجزائر وروسيا. وسبل تعزيزها وتوسيعها، بما يستجيب لتطلعات البلدين الصديقين”، يضيف البيان.

كما تبادل الطرفان “وجهات النظر والرؤى حول القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما: