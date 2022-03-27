ممثل كاميروني لسونغ: شبكات التواصل تهدّد صحتك قبل مباراة الجزائر

حذّر ممثل كاميروني مدرب منتخب بلاده لكرة القدم ريغوبير سونغ من احتمال تعرّضه لسكتة دماغية بسبب الضغط الذي يتعرّض له بعد الهزيمة أمام الجزائر.

وحسب ما تناقلته وسائل إعلام محلية، فقد نبّه الممثل الكوميدي الشهير في الكاميرون بلاك أويا، المدرب سونغ من خطر تعرّضه لسكتة دماغية على غرار ما وقع له في العام 2016.

وقال أويا مخاطبا سونغ:”كن قوياً. وإن كنت تريد تجنّب سكتة دماغية ثانية قبل مباراة الكاميرون والجزائر. فلا أنصحك بقراءة تعليقات الناس على فيسبوك”.

وأضاف:”ركّز مع خطوتك المقبلة. فإن نجحنا يمكنك الاتصال بشبكة الإنترنت، وإن لم يتحقّق ذلك فلا تفعل بعد الآن”.

وبالفعل، كان سونغ قد أصيب عام 2016، بجلطة دماغية استدعت إجراء عملية جراحية مستعجلة له في العاصمة الفرنسية باريس.