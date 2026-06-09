المدرسة العليا للقضاء: الإعلان عن نتائج الاختبارات الكتابية لمسابقة التوظيف

أعلنت وزارة العدل -المدرسة العليا للقضاء- اليوم الثلاثاء، 9 جوان، عن نتائج الاختبارات الكتابية للمسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة.

وحسب ذات المصدر، وبناء على مداولة لجنة الاختبارات الكتابية بتاريخ اليوم، تقرر اعتماد معدل 9.50 فما فوق من عشرين، كمعدل لنجاح المترشح.

وأفاد ذات المصدر، أن الاختبارات الشفوية للقبول النهائي، ستجرى أيام 21، 22، 23، 24 جوان 2026، بمقر المدرسة العليا للقضاء بالقليعة.

لتنشر لاحقا قوائم توزيع المترشحين للاختبارات الشفوية للقبول على الموقع الالكتروني للمدرسة و وزارة العدل.