المدرّب زينباور ينفي لمدان رغبته في الرحيل لتدريب الزمالك المصري

شبيبة القبائل تعود لأجواء التدريبات تحضيرا لمواجهة شباب بلوزداد

أكّد الألماني جوزيف زينباور، مدرّب شبيبة القبائل، إنّه باق على رأس العارضة الفنية للنادي ومن ثمّة الدفاع عن عقده الذي يستمر إلى غاية نهايته في صائفة 2026، وذلك عقب الأخبار التي راجت مؤخرا حول رغبته في الرحيل عن النادي فور نهاية الموسم الكروي الجاري، للتعاقد مع نادي الزمالك المصري الذي يُريده مدربا له بداية من الموسم الجديد، خصوصا بعد فشل المفاوضات معه في وقت سابق قبل تولّيه تدريب شبيبة القبائل نهاية شهر جانفي 2025.

وقالت مصادر مقرّبة من بيت الشبيبة، إنّ الرئيس المدير العام لشركة “موبيليس”، شوقي بوخزّاني، كان قد كلّف المدير العام للنادي، حكيم مدان، نهاية الأسبوع الفارط لجسّ نبض التقني الألماني، ومن ثمّة التأكّد من صحّة الأخبار التي راجت مؤخرا حول رحيله عن الشبيبة شهر جوان المقبل عن الفريق، ليتأكد مدان أن زينباور باق على رأس العارضة الفنية ومستمر إلى غاية جوان 2026، مؤكدا في ذات الوقت أن زينباور يسعى في الوقت الحالي تحقيق لقب البطولة لضمان مشاركة قارية في الموسم الجديد، الأمر الذي جعله يستبق الأمور ويصرُّ على الشروع في تدعيم بعض المناصب.

وكانت الشبيبة قد عادت الإثنين إلى أجواء التدريبات على ملعب “حسين آيت أحمد” في تيزي وزو، تحضيرا لمواجهة الجولة 24 من الرابطة المحترفة الأولى “موبيليس”، أمام شباب بلوزداد داخل الديار، بعد راحة 24 ساعة منحها زينباور للاعبيه، عقب الفوز الثمين الذي عادوا به من العاصمة أمام الاتحاد المحلي بهدف دون رد، حيث يحرص المدرب زينباور على حصد النقاط الثلاث التي ستمكّنُه من البقاء على مقربة من المقدمة، ومن ثمّة مراقبة سباق “البوديوم” والمولودية التي تتصدّر ريادة ترتيب البطولة بـ 44 نقطة، مقابل 40 للشبيبة و43 لشباب بلوزداد.

وفي سياق آخر، من المنتظر أن يعود الدولي السابق رياض بودبوز إلى أجواء التدريبات مع المجموعة بداية من الأسبوع المقبل، عقب الترخيص الذي حصل عليه من قبل الطاقم الطبي في الساعات الأخيرة، علما أن بودبوز يغيب عن الفريق منذ تاريخ 8 مارس الفارط، بعد الإصابة التي تعرّض لها في لقاء الجولة 19 من البطولة في ملعب “محمد حملاوي” أمام شباب قسنطينة، أين أصيب بودبوز على مستوى الساق، شأنه في ذلك شأن الحارس غايا مرباح الذي سيستأنف التدريبات بدوره الأسبوع القادم، بعد غيابه عن الميادين لمدة 7 أشهر متأثرا بالإصابة الخطيرة التي تعرّض لها قبيل إنطلاق الموسم الحالي على مستوى الساق في مباراة ودية تحضيرية في تيزي وزو أمام اتحاد بسكرة.