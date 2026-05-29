المدية.. تحويل مؤقت لحركة المرور على الطريق السيار الرابط بين الشفة والحمدانية

أعلنت المؤسسة الجزائرية للطرق السيارة عن تحويل مؤقت لحركة المرور على مستوى الطريق السيار شمال–جنوب A1، في الشطر الرابط بين الشفة والحمدانية بولاية المدية، وذلك تبعاً لعطب تقني تم تسجيله داخل الأنفاق.

وأوضحت المصالح المعنية أنه بموجب هذا التحويل المؤقت، تم توجيه حركة المرور نحو الطريق الوطني رقم 01 كبديل لضمان استمرارية السير وتفادي توقف الحركة على هذا المحور الحيوي.

ودعت المؤسسة مستعملي الطريق السيار إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء التنقل، واحترام إشارات التوجيه والتنظيم المروري، إضافة إلى الالتزام بتعليمات المصالح الأمنية وأعوان التنظيم المتواجدين بعين المكان، بهدف ضمان انسيابية حركة المرور وتفادي الاختناقات.