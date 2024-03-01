“المريض” الوهراني بدأ يتماثل للشّفاء

استعادت مولودية وهران شيئا من توازنها في البطولة الوطنية مساء الجمعة، بعد بداية موسم كارثية.

وتعادلت مولودية وهران بِهدف لِمثله مع المُضيّف نجم ومقرة، في مباراة لِحساب الجولة الـ 19 من عمر البطولة الوطنية.

واحتضن ملعب “الإخوة بوشليق” بِمقرة أطوار هذه المباراة، تحت إدارة حكم الساحة الدولي لحلو بن ابراهم.

وسجّل نجم مقرة الهدف الأوّل في الدقيقة الـ 32 بِواسطة لاعبه محمد مرواني، الذي افتتح عدّاد التهديف هذا الموسم.

وأمضى توقيع مولودية وهران في الدقيقة الـ 89 اللاعب مروان دهار، في أوّل هدف له أيضا خلال الموسم الجاري.

ولم يسقط “الحمراوة” في فخّ الخسارة للمرّة الخامسة تواليا، بعد أن تجرّع الفريق مرارة الهزيمة في عشر مناسبات سابقة.

ويجمع نجم مقرة 21 نقطة في المركز الـ 12، وتشغل مولودية وهران الرّتبة الـ 14 بِرصيد 15 نقطة. مع الإشارة إلى أن النّجم تنقصه مباراة متأخّرة.

وتُجرى باقي لقات الجولة هذا السبت، بينما تأجّلت مقابلتا شباب بلوزداد والمُضيّف اتحاد خنشلة، واتحاد العاصمة مع الزّائر فريق شبيبة القبائل، إلى تاريخ لاحق. بِسبب انشغال الشباب والاتحاد بِمُنافستَي رابطة أبطال إفريقيا وكأس “الكاف”.