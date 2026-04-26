“المستثمر البيئي”.. منصة رقمية جديدة لتمويل مشاريع الشباب في الاقتصاد الأخضر

أطلقت وزارة البيئة وجودة الحياة منصة رقمية وطنية تحمل اسم “المستثمر البيئي”، موجهة لمرافقة الشباب حاملي المشاريع وتمكينهم من تجسيد مبادراتهم في المجال البيئي، خاصة المرتبطة بالاقتصاد الدائري وتثمين النفايات، من خلال تسهيل الوصول إلى آليات الدعم والتمويل وتعزيز الشفافية في دراسة الملفات.

وتهدف المنصة إلى توفير فضاء رقمي متكامل يسمح بإيداع الملفات ومتابعة الطلبات، والاستفادة من خدمات التوجيه والمرافقة التقنية والتكوين، إضافة إلى تسهيل الحصول على رخص جمع ونقل النفايات القابلة للاسترجاع، في إطار مسعى رقمنة الخدمات الإدارية وتقريبها من حاملي المشاريع عبر تبسيط الإجراءات.

وجرى إطلاق هذه المنصة بحضور وزيرة البيئة وجودة الحياة كوثر كريكو، ووزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة نور الدين واضح، ووزير الشباب المكلف بالمجلس الأعلى للشباب مصطفى حيداوي، وذلك على هامش يوم إعلامي بعنوان “الشباب والاستثمار البيئي”.

وأكدت كريكو في كلمتها أن هذه المبادرة ستنظم الولوج إلى النشاط البيئي وتدعم الشباب في تجسيد مشاريعهم، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال ترقية الاستثمار في الأنشطة الخضراء والمبتكرة.

من جهته، شدد واضح على أهمية التنسيق بين القطاعات الوزارية لتشجيع الاستثمار البيئي، مبرزًا أن تثمين النفايات يمثل موردًا اقتصاديًا قادرًا على خلق الثروة ومناصب الشغل، إلى جانب المساهمة في تقليص فاتورة الاستيراد.

بدوره، اعتبر حيداوي أن المنصة ستمنح الشباب رؤية أوضح حول الفرص المتاحة في المجال البيئي، وتعزز قدراتهم المقاولاتية عبر ربطهم بآليات الدعم والمرافقة، في سياق ترسيخ ثقافة المبادرة والاستثمار بدل الاعتماد على الدولة في توفير مناصب الشغل.

وفي السياق ذاته، أعلن عن تنظيم مخيم صيفي لفائدة نحو 250 شابًا مهتمًا بالمقاولاتية البيئية، يهدف إلى التكوين وتبادل الخبرات، ضمن جهود دعم هذا التوجه.

وشهد اليوم الإعلامي، المنظم بمبادرة مشتركة بين عدة قطاعات وزارية، تقديم مداخلات تناولت الإطار القانوني المنظم للاقتصاد الدائري، لاسيما أحكام القانون رقم 25-02، إلى جانب عرض آليات الدعم والتمويل المتاحة لفائدة حاملي المشاريع.

كما تم إبراز دور الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر والوكالة الوطنية للمقاول الذاتي في مرافقة الشباب، خاصة في مجالات الرسكلة وتعزيز الاندماج في الاقتصاد الرسمي.

واختُتمت الفعاليات بالتوقيع على عدد من اتفاقيات الشراكة والتعاون بين مختلف الهيئات والمؤسسات المعنية، في خطوة تهدف إلى تعزيز منظومة دعم المقاولاتية الخضراء في الجزائر.