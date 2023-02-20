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الجزائر

المطبخ الجزائري يسيطر على قائمة أفضل الأطباق في إفريقيا

محمد عبد المؤمن
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المطبخ الجزائري يسيطر على قائمة أفضل الأطباق في إفريقيا
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الأطباق الجزائرية الأفضل في إفريقيا

الرشتة في المركز الأول، وطاجين الزيتون ومقروط اللوز في المركزين السادس والسابع، والمحاجب والشخشوخة وغيرها من أطباق المطبخ الجزائري، تمّ تصنيفها في قائمة الأفضل في إفريقيا لكلّ الأنواع.

وحسب ما نشره موقع “TasteAtlas” المتخصّص في تقييم المطاعم يوم الإثنين، تسيطر الجزائر على قائمة الأطباق الـ25 الأفضل في القارة بـ 8 أطباق.

وتشمل قائمة الطعام الجزائرية في التصنيف القارّي معجّنات، وأطباق حساء، وحلويات. ومن بين الأطباق التي تحتّل المراتب الأولى على الموقع، حلوى المخبّز، و”الشربة البيضا”، والقرنطيطة أيضا.

كما تحتوي القائمة على أطباق مغاربية مشتركة تحظى بشعبية كبيرة في الجزائر. لكنها نُسبت إلى دول مجاورة، على غرار الكسكس، والحريرة، والبريك، والمسمّن، والبغرير.

وعلى المستوى العالمي، يحتلّ المطبخ الجزائري المركز الـ34 في نفس التصنيف. وهي أفضل مرتبة للدول الإفريقية والعربية في الموقع.

وحصلت أطباق الجزائر الـ28 المعروضة لتقييم الزوّار في TasteAtlas، على تقييم بـ 4.07 نقاط، من مجموع 5 نقاط.

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