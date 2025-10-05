المعرض الدولي للنسيج و الأقمشة في دورته الثالثة: خمسون شركة من خمس دول

يفتتح غدا، 6 أكتوبر 2025 المعرض الدولي للنسيج والأقمشة، في دورته الثالثة، بقصر المعارض “سفاكس”، والذي سوف يمتد إلى غاية تاريخ 8 من نفس الشهر.

هذا وقد نشط السيد ” emer akcok” ندوة صحفية استعرض خلالها مختلف النقاط المتعلقة بهذه الدورة، والتي سوف تعرف مشاركة 50 شركة من خمس دول، وهي تركيا، الصين، الجزائر، إيطاليا، وكوريا، والذي اعتبر مشاركتهم، ناتج عن قوتها في مجال النسيج بالعالم، وتطورها هنا بالجزائر باعتباره بلد للتجارة والابتكار في هذا المجال.

كما قدم، مختلف التشكيلات التي سوف تحضر خلال هذه المعرض، والتي تضم، النسيج والقماش، وكل اللواحق والآلات المستعملة، والتي لها دور في هذه التجارة على حد قوله، وهذا من أجل مستقبل واعد بالجزائر في هذا المجال، كما سوف تكون المناسبة محطة للمهنيين للوقوف على مختلف التكنولوجيات الحديثة في مجال النسيج.

كما اعتبر السيد “emer akcok” أن الجزائر هي رائدة ووحيدة في مجال النسيج، وهذا ليس فقط للتنوع، قال، لكن في تقديم الفرص، للمهنيين الجزائريين، في قطاع صناعة النسيج، لذا سوف يكون هذا المعرض مناسبة للصناع و والمهتمين، والمؤسسات لدعم هذه الصناعة بالجزائر، انطلاقا بالتعاون والشراكة، مع الدول الأخرى المشاركة في هذا المعرض، وتبادل أفكارا جديدة في مجال النسيج والأقمشة.

كما اعتبر السيد “emer akcok ” أن المعرض محطة إنسانية سوف يجتمع فيها صناع النسيج والألبسة من أجل توثيق لحظة تاريخية، تعكس تقاليد هذا المجال، ومشاريع المستقبل في نفس الوقت، معتبرا أن كل مشارك في هذا المعرض، لن يكون مجرد مشارك فحسب، بل قطعة من التاريخ.

داعيا في ختام الندوة، إلى ضرورة اغتنام الفرصة خلال هذا المعرض، للتبادل والنقاش، وتوسيع الخبرات مع مختلف المشاركين، وفتح أفاقا وفرص جديدة في عالم النسيج، التي سوف تكون محطة للشراكة لتبقى دائما نقطة تواصل بين كل البلدان.