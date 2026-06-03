المكسيك تمنح لاعبي منتخب إيران تأشيرات الدخول

أعلن سفير إيران في تركيا محمد حسن حبيب الله زاده حصول لاعبي منتخب بلاده لكرة القدم والجهازين الفني والإداري، على تأشيرات دخول المكسيك للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026.

جاء ذلك بعد تنسيق دبلوماسي استثنائي بين السفارتين الإيرانية والمكسيكية في تركيا، شمل إعفاء البعثة من إجراءات البصمات والحضور الشخصي.

وأوضح حبيب الله زاده أن السلطات المكسيكية وافقت، بصورة استثنائية، على استكمال إجراءات منح التأشيرات دون حاجة أعضاء المنتخب إلى مراجعة السفارة المكسيكية في العاصمة التركية أنقرة، مما جنب المنتخب عناء السفر من معسكره الإعدادي الحالي في مدينة أنطاليا التركية.

وأشار الدبلوماسي الإيراني إلى أن هذا الإجراء اللوجستي يكتسب أهمية خاصة في توقيت حساس، حيث يوجد المنتخب الإيراني في أنطاليا استعدادا للمباراة الودية المرتقبة أمام منتخب مالي هذا الخميس، مما يسمح للاعبين والجهاز الفني بالتركيز الكامل على التدريبات والتحضيرات النهائية، دون انشغال بإجراءات السفر إلى أنقرة والعودة منها.

ويخوض منتخب إيران مقابلات دور المجموعات لِكأس العالم، أمام فرق زيلاندا الجديدة وبلجيكا ومصر، وذلك بِأمريكا في الـ 16 والـ 21 والـ 27 من جوان الحالي، على التوالي.