المنتخب الجزائري لأقل من 17 سنة إناث يجري أول حصة تدريبية بياوندي

أجرى المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة إناث أول حصة تدريبية له بياوندي، تحسبا لمواجهة نظيره الكاميروني، في مباراة الإياب.

ويواجه المنتخب الجزائري نظيره الكاميروني، هذا السبت بداية من الساعة الخامسة مساءً، في إياب الدور الأول من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وبرمج الطاقم الفني، بقيادة المدرب جمال فرج، حصة تدريبية استرخائية صبيحة الخميس، وحصة تدريبية ثانية في الأمسية خصصت للجانب التكتيكي.

ويخوض المنتخب اليوم الجمعة آخر حصة تدريبية تحسبا للمباراة المرتقبة.

وتضاءلت حظوظ المنتخب الجزائري بنسبة كبيرة جدا في التأهل بعدما إنهزم الأحد الماضي، في لقاء الإياب بالجزائر، بخماسية مقابل هدف واحد.