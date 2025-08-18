المنتخب المحلي يعبر بِصعوبة إلى ربع النّهائي الإفريقي

حجز المنتخب الوطني المحلي لِكرة القدم بِصعوبة، تأشيرة التأهّل لِرُبع نهائي بطولة إفريقيا لهذه الفئة “شان” 2025.

واكتفى محليو “الخضر” بِنتيجة التعادل السلبي مع نظرائهم من النيجر مساء الإثنين، في مباراة الجولة الخامسة والأخيرة من دور المجموعات.

وأُقيمت فعاليات هذه المقابلة بِالعاصمة الكينية نيروبي، تحت إدارة حكم الساحة التنزاني أحمد علي أراجيغا، بِمساعدة زميلَين له من زامبيا وغامبيا.

وأجرى الناخب الوطني مجيد بوقرة 3 استبدالات مقارنة بِلقاء غينيا كوناكري، حيث أدخل المهاجمين سفيان بيازيد ومهدي مرغم ولحلو أخريب أساسيين ضد النيجر، وترك زملاءهم لاعب خط الوسط بلال بوكرشاوي والمهاجمَين عبد النور بلحسيني وأيمن محيوس في الاحتياط. كما استغنى بوقرة عن 3 لاعبين وهم: الحارس طارق بوسدر، والمدافع عبد الرحمان بكور، ومتوسط الميدان أكرم بوراس.

وأكملت النيجر المباراة بِعشرة لاعبين، بعد طرد متوسط الميدان إبراهيم جينغاري في الدقيقة الـ 77، لِجمعه بطاقتَين صفراوَين.

وفي لقاء آخر عن نفس الفوج الثالث لُعب بِالعاصمة الأوغندية كامبالا في اليوم والتوقيت ذاتهما، تعادلت أوغندا بِنتيجة (2-3) مع جنوب إفريقيا في مباراة مثيرة.

وتشكّل جدول الترتيب النهائي كالتالي:

1- أوغندا 7ن

2- الجزائر 6ن

3- جنوب إفريقيا 6ن

4- غينيا كوناكري 4ن

5- النيجر 2ن

واستنادا إلى هذا الترتيب، تأهّلت أوغندا والجزائر لِرُبع نهائي بطولة إفريقيا للاعبين المحليين، نظير إقصاء جنوب إفريقيا والتحاقها بِغينيا كوناكري والنيجر، المنتخبَين اللّذَين عرفا نفس المصير في تاريخ سابق.

ووجب التوضيح بِأن الجزائر تفوّقت على جنوب إفريقيا رغم جمع المنتخبَين نفس رصيد النّقاط، استنادا إلى المقياس الثاني الخاص بِفارق الأهداف، حيث يملك رجال بوقرة (+3) نظير (+1) للمنافس. بعد تعادلهما في المعيار الأوّل الخاص بِالمباراة وجها لِوجه بِنتيجة (1-1) في الجولة الثانية من دور المجموعات.