المنتخب المحلّي الأوغندي يُهدّد بِالانسحاب من”شان” الجزائر

ناشد رئيس اتحاد أوغندا لِكرة القدم موزس ماغوغو حاسم حكومة بلاده بِدعمه ماليا، أو اتّخاذ قرار عدم إيفاد المنتخب المحلّي إلى الجزائر لِخوض منافسة “شان” 2023.

وتحتضن الجزائر بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين ما بين الـ 13 من جانفي والـ 4 من فيفري 2023. وخلال هذه المنافسة، يلعب منتخب أوغندا في فوجّ يضمّ فرق الكونغو الديموقراطية والسنيغال وكوت ديفوار.

ونقلت صحيفة “وسبر آي” الأوغندية، الإثنين، في تقرير لها على لسان موزس ماغوغو حاسم، قوله: “بقي أمامنا خيار وحيد، وهو الانسحاب من شان 2023. لِأن الوزارة (الرياضة) لم تُقدّم لنا الدّعم المالي”.

وأضاف: “العقوبات التي ستُتّخذ ضد الكرة الأوغندية ستُؤثّر على المستقبل إذا لم نتّخذ القرار الصّعب الآن. آسف للاعبين والمدربين، ولكن هذا هو الوقت المناسب لِمواجهة الواقع”.

وكان المنتخب الأولمبي الأوغندي قد انسحب في أكتوبر الماضي، من مواجهة نظيره من غينيا كوناكري، بِرسم الدور الثاني وقبل الأخير من تصفيات بطولة إفريقيا لِفئة أقلّ من 23 سنة.

وإذا اقتفى المنتخب المحلّي الأوغندي أثر الفريق الأولمبي، فستُسلّط “الكاف” عقوبات على الكرة في هذا البلد. وهو ما أشار إليه رئيس اتحاد اللّعبة المحلّي موزس ماغوغو حاسم، مُناشدا حكومة أوغندا بِالتدخّل وتقديم المساعدة قبل فوات الآوان.