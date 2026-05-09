المهرجان الوطني للأكاديميات.. تتويج “بارادو” بالطبعة الأولى (فيديو)

تتويج نادي بارادو لأقل من 11 سنة

تُوّجت أكاديمية بارادو بالطبعة الأولى للمهرجان الوطني لأكاديميات أقل من 11 سنة، عقب فوزها في المباراة النهائية على منابر السانيا بهدف دون رد.

وسجّل هدف المباراة الوحيد اللاعب شعيب بوخليفة، ليقود أكاديمية بارادو إلى التتويج بأول نسخة من هذه التظاهرة الكروية الوطنية.

وتأهلت أكاديمية بارادو النهائي بعد فوزها بثلاثية نظيفة على اتحاد خنشلة في الدور نصف النهائي، فيما تأهل منابر السانيا على حساب وفاق سطيف، بهدف دون رد.

وتم تكريم أصحاب الجوائز الفردية للمهرجان، حيث عاد لقب هداف الطبعة الأولى تاج الدين حمودي من وفاق سطيف، ونال ياسين رافع من منابر السانيا، جائزة أفضل لاعب، في حين تحصل أمجد بلعيدي من أكاديمية بارادو على جائزة أفضل حارس.

وهنأ رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم وليد صادي، باسم أعضاء المكتب الفدرالي، أكاديمية بارادو على هذا التتويج المستحق، متمنيا لها المزيد من النجاحات في المستقبل.

