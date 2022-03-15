المهندس الزراعي.. مهنة مغيّبة في الجزائر

يلعب دورا أساسيا في رسم الخريطة الفلاحية

يلعب المهندس الزراعي دورا مهما للغاية في رسم الخريطة الفلاحية في الجزائر، خاصّة وأنّ عديد المتعاملين في المجال لطالما نادوا بضرورة ضبط الإنتاج الوطني والتخطيط المسبق لمختلف المحاصيل الزراعية التي نحتاجها من أجل ضمان الأمن الغذائي والاكتفاء الوطني، نظرا لما تتمتع به بلادنا من مساحات شاسعة يمكن استثمارها واقتحام الأسواق العالمية من خلالها.

وأكّد رئيس الإتحاد الوطني للمهندسين الزراعيين، أوقيري منيب، في تصريح لـ”الشروق”، أن فئة المهندسين الزراعيين “غير مُستغلة في البلاد، رغم أهميتهم القصوى في تطوير الفلاحة، التي أضحت العمود الفقري ومقياسا لتطور الأمم”.

رئيس اتحاد المهندسين الزراعيين: هدفنا وضع خريطة فلاحية لتطوير الزراعة

وقال محدثنا، بأن فئة المهندس الزراعي في الجزائر، تواجه صعوبات ومشاكل تعيق تقدم أعمالهم، في ظل عدم وجود أي مساندة لبرامجهم، خاصة في هذه المرحلة الحساسة، التي تحتاج منا جهودا، من أجل إنجاح كافة الاستراتيجيات المبرمجة في قطاع الفلاحة، على حدّ قوله.

وأضاف بالقول: “نحن كخبراء في الزراعة، لدينا دور أساسي في رسم الخريطة الفلاحية، التي يعوّل عليها رئيس الجمهورية، لضبط الإنتاج في مناطق الإنتاج الكبرى وإحصائها، لأن الجزائر تضم كما هائلا من المهندسين الزراعيين، الذين يسيرون مكاتب الدراسات. ومع ذلك لا تستغل الوصاية دورهم الأساسي، ولم توفر لهم الوسائل والسبل المتاحة، للعمل بأريحية”.

وتأسف أوقيري لمرور 9 أشهر على صدور المرسوم التنفيذي، المنظم لمهنة مكاتب الدراسات “إلاّ أنّ الوزارة الوصية، لم تفرج لحدّ الساعة عن النصوص التطبيقية لهذا المرسوم، ولم تمنح مكاتب الخبراء أو المهندسين في الفلاحة اعتمادات رسمية للنشاط”.

مؤكدا، وجود ما اعتبره “احتكارا من طرف مكتب وحيد، وهو مكتب دراسات الهندسة الريفية التابع لوزارة الفلاحة، وضع يؤرق المهندسين الزراعيين كثيرا، ويجعلهم لا يستغلون قدراتهم وطاقاتهم لإنجاح قطاع الفلاحة، الذي تعول عليه البلاد كثيرا، كما أنّه يهدر الموارد البشرية المتخرجة سنويا”.

ويأمل الإتحاد الوطني للمهندسين الزراعيين، من الوزير الأول ووزير الفلاحة، إعطاء أهمية كبرى لهذه الفئة من المهندسين، للقيام بدورهم الحقيقي، لإنجاح الاستثمارات في مجال الفلاحة، خاصة في الصحراء والهضاب، مع المساهمة في انجاز الخريطة الزراعية للبلاد، وإحصاء مناطق الإنتاج، إضافة إلى توفير دراسات دقيقة في المجال.

وقصد الوقوف على دور المهندس الزراعي وقدراته التي يمكن استغلالها لخدمة قطاع الفلاحة والاستثمارات الزراعية، ومرافقته، نظّم الاتحاد الوطني للمهندسين الزراعيين، في أول طبعة له منتدى المهندس الزراعي، حيث التقى الخبراء في قطاع الفلاحة، إضافة لمهندسين ومسيري مكاتب الدراسات بالغرفة الفلاحية بقصر المعارض “صافاكس” وناقشوا أهم الانشغالات التي تعيق أداء مهاهم، ومن أهمّها عدم اعتماد مكاتب الدراسات الفلاحية من طرف وزارة الفلاحة، رغم أهميتها للقطاع، إلى جانب مرافقة الاستثمار الزراعي في الصحراء والهضاب.