الموريتاني دحان بيدة لإدارة مباراة النمسا أمام الأردن

لحساب المجموعة العاشرة

تم تعيين الحكم الموريتاني دحان بيدة لإدارة المباراة التي ستجمع بين النمسا والأردن لحساب المجموعة العاشرة، المقررة يوم 17 جوان ضمن نهائيات كأس العالم-2026، الجارية بكل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وبات بيدة، وهو حكم دولي منذ 2018، من أبرز الأسماء الصاعدة في سلك التحكيم الإفريقي بفضل تألقه خلال السنوات الأخيرة في العديد من المنافسات الكبرى التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (كاف) والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، لاسيما خلال نهائيات كأس أمم إفريقيا والألعاب الأولمبية الصيفية باريس 2024.

ويتكون طاقم التحكيم من المساعدين جيرسون إميليانو دوس سانتوس (أنغولا) وإلفيس نوبوي (الكامرون)، فيما سيتولى الجامايكي أوشاين نايشن مهمة الحكم الرابع، بينما أسندت مهمة تحكيم الفيديو المساعد (فار) إلى الحكم كاليب ويلز من ترينيداد وتوباغو.

وتجدر الإشارة، أن المباراة الأخرى ضمن المجموعة العاشرة ستجمع المنتخب الجزائري، العائد إلى نهائيات كأس العالم بعد غياب دام 12 سنة، بحامل اللقب المنتخب الأرجنتيني، يوم 17 جوان بملعب “أروهيد” بمدينة كانساس سيتي (الساعة الثانية صباحا بتوقيت الجزائر)، تحت إدارة الحكم البولوني سيمون مارسينياك.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني عن كل مجموعة مباشرة إلى الدور الـ16، الذي يقام لأول مرة في تاريخ كأس العالم، على أن تكتمل قائمة المتأهلين من خلال أفضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثالث في المجموعات.