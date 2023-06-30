النظام الفرنسي يلعب ورقة نجوم الرياضة لِصيانة أثاث البيت من التخريب

لجأ النظام الفرنسي إلى توظيف رموز الرياضة مساء الجمعة، في مسعى آخر لِإطفاء النيران التي سبّبتها حماقاته.

وتشهد فرنسا أعمال عنف، بِسبب مقتل الشاب نائل على يد أحد رجال الشرطة الفرنسيين.

وكتب قائد ونجم منتخب فرنسا لِكرة القدم كيليان مبابي في تغريدة له عبر منصّة “تويتر”: “مثل كل الفرنسيين، شعرنا بِالصّدمة بِسبب الموت الوحشي للشاب نائل. منذ هذا الحدث المأساوي، شهدنا تعبيرا عن الغضب الشعبي الذي نفهم جوهره، ولكن لا يُمكننا أن نُؤيّد شكله. ولِأنّنا وُلدنا في الأحياء الشعبية، فإن مشاعر الألم والحزن هذه نُحسّ بها… العنف لا يحلّ شيئا… إنها ممتلكاتكم التي تُخرّبونها، وأحياؤكم، ومدنكم… هناك طرق أخرى سلمية وبنّاءة للتعبير. يجب أن يتوقّف زمن العنف، لإفساح المجال للحِدَادِ والحوار وإعادة الإعمار”.

وقبل تغريدة مبابي، احتجزت الشرطة الفرنسية المدرب كريستوف غالتيي، بِتهمة ممارسته للعنصرية.

ولأن الحادثة قديمة، فإن الأمن الفرنسي لم يجد حرجا في إخراج الملّف من “الثلاجة”، في مسعى آخر لِلحفاظ على أثاث البيت سليما من التخريب.