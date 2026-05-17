النقابة الوطنية للناقلين بسيارات الأجرة تطلق استطلاعًا هامًا

أطلقت النقابة الوطنية للناقلين بسيارات الأجرة “SNTT UGTA ” اليوم الأحد، استطلاعًا مهنيًا موجّهًا لسائقي سيارات الأجرة عبر مختلف ولايات الوطن، بهدف رصد الانشغالات المرتبطة بالحصول على الشهادات الطبية المطلوبة قانونيًا لممارسة النشاط، والعمل على اقتراح حلول عملية وتنظيمية تخفف الأعباء عن المهنيين.

ويشمل الاستطلاع الذي أطلقته النقابة عبر صفحتها الرسمية على منصة فايسبوك سائقي سيارات الأجرة في الجزائر العاصمة وعدد من المدن الكبرى، على غرار وهران، قسنطينة، سطيف، عنابة وورقلة، إضافة إلى باقي الولايات الـ 69 عبر التراب الوطني، مع دعوة المشاركين إلى ذكر ولاية الإقامة وتقديم معطيات دقيقة حول ظروف استخراج الوثائق الطبية.

وأوضحت النقابة أن التنظيم المعمول به يفرض على سائقي سيارات الأجرة إجراء فحوصات طبية دورية تثبت السلامة الجسدية والعقلية والبصرية، من خلال استخراج شهادة الصحة الصدرية، وشهادة النظر، وشهادة السلامة العقلية.

وطلبت النقابة من المهنيين تقديم آرائهم وتجاربهم بخصوص مدى سهولة أو صعوبة الحصول على هذه الشهادات، مع تحديد أبرز العراقيل التي تواجههم، من بينها طول مدة الانتظار، وكثرة التنقل بين العيادات، وارتفاع التكاليف، وسوء الاستقبال أو التنظيم، إضافة إلى غياب المواعيد والضغط الإداري.

كما يتضمن الاستطلاع أسئلة حول المدة الزمنية التي تستغرقها العملية كاملة، سواء في يوم واحد أو عدة أيام أو أكثر من أسبوع، إلى جانب استطلاع آراء السائقين بشأن الحلول المقترحة، مثل تخصيص أيام طبية لفائدة سائقي الأجرة، أو إبرام اتفاقيات مع عيادات ومؤسسات صحية، أو إنشاء مراكز طبية موحدة خاصة بالناقلين، فضلاً عن اعتماد تخفيضات جماعية لفائدة المهنيين.

وأكدت النقابة أن الهدف من هذه المبادرة يتمثل في جمع الانشغالات الحقيقية للميدان واقتراح حلول عملية تحفظ كرامة السائق المهني وتراعي ظروفه الاجتماعية والمهنية، خاصة في ظل إلزامية هذه الوثائق لممارسة النشاط بصفة قانونية.

ودعت النقابة المشاركين إلى تقديم تعليقات عملية وواضحة ومسؤولة، مع توضيح أسعار الشهادات الطبية إن وجدت، ومدة استخراجها، وطبيعة المؤسسات الصحية المعنية، سواء كانت عمومية أو خاصة، إضافة إلى العراقيل أو التسهيلات المسجلة، بما يسمح بإعداد تصور واقعي يخدم مهنيي قطاع النقل بسيارات الأجرة عبر مختلف الولايات.