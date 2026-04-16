-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

النقل بالعاصمة: 420 حافلة جديدة و57 خطا إضافيا

الشروق أونلاين
  • 79
  • 0
ناقش الوزير والي ولاية الجزائر، عبد النور رابحي، مساء الأربعاء، وضعية قطاع النقل عبر إقليم الولاية، وذلك في إطار اجتماع للمجلس التنفيذي خُصّص لمتابعة عدد من الملفات ذات الأولوية.

وخلال الاجتماع، استمع الوزير إلى عرض حول التحضيرات المتعلقة بالامتحانات الرسمية للأقسام النهائية، حيث تم إحصاء 272 مركزا مخصصا لشهادة البكالوريا يجتاز بها 92443 مترشحا، و246 مركزا لامتحان شهادة التعليم المتوسط بـ81336 مترشحا، وقد تم اتخاذ كافة التدابير لضمان السير الحسن لهذه الامتحانات، مع التنسيق بين مختلف الفاعلين لتوفير جميع الوسائل الضرورية.

وفي هذا الصدد، أسدى الوزير تعليمات بتنظيم خرجات ميدانية لمعاينة المراكز وتسجيل النقائص ومعالجتها في آجالها المحددة.

من جهة أخرى، ناقش رابحي وضعية قطاع النقل بإقليم الولاية، حيث تم تقديم عرض حول مختلف وسائل النقل الموجه، مع التركيز بشكل خاص على نشاط النقل الحضري عبر الحافلات.

 وأشار بيان للوزارة الوصية إلى إحصاء القطاع 534 خطا، حيث تم تدعيم حظيرة مؤسسة “إيتوزا”بـ 420 حافلة كشطر أول، بينما سيتم توجيه 200 حافلة منها لتدعيم الخطوط الحالية، فيما تخصص 220 حافلة لإنشاء 57 خطًا جديدا موجها لضواحي وسط العاصمة والتجمعات السكنية الكثيفة.

مقالات ذات صلة
فتح التسجيلات بجامعة التكوين المتواصل نهاية ماي لـ”بكالوريا قبل 2025″

فتح التسجيلات بجامعة التكوين المتواصل نهاية ماي لـ”بكالوريا قبل 2025″

بابا الفاتيكان: الشعب الجزائري يحظى بمكانة خاصة في قلبي

بابا الفاتيكان: الشعب الجزائري يحظى بمكانة خاصة في قلبي

سفارة السويد تهنئ الجزائر على استضافة “زيارة استثنائية” لبابا الفاتيكان

سفارة السويد تهنئ الجزائر على استضافة “زيارة استثنائية” لبابا الفاتيكان

تمديد آجال المصادقة على مخططات التوظيف والترقيات لـ2026

تمديد آجال المصادقة على مخططات التوظيف والترقيات لـ2026

برلمان فرنسا يثبت عدم الجدية في معالجة ملف الذاكرة

برلمان فرنسا يثبت عدم الجدية في معالجة ملف الذاكرة

فضيحة إبستين.. زاخاروفا تكشف كذب هيلاري كلينتون!

فضيحة إبستين.. زاخاروفا تكشف كذب هيلاري كلينتون!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد