النقل بالعاصمة: 420 حافلة جديدة و57 خطا إضافيا

ناقش الوزير والي ولاية الجزائر، عبد النور رابحي، مساء الأربعاء، وضعية قطاع النقل عبر إقليم الولاية، وذلك في إطار اجتماع للمجلس التنفيذي خُصّص لمتابعة عدد من الملفات ذات الأولوية.

وخلال الاجتماع، استمع الوزير إلى عرض حول التحضيرات المتعلقة بالامتحانات الرسمية للأقسام النهائية، حيث تم إحصاء 272 مركزا مخصصا لشهادة البكالوريا يجتاز بها 92443 مترشحا، و246 مركزا لامتحان شهادة التعليم المتوسط بـ81336 مترشحا، وقد تم اتخاذ كافة التدابير لضمان السير الحسن لهذه الامتحانات، مع التنسيق بين مختلف الفاعلين لتوفير جميع الوسائل الضرورية.

وفي هذا الصدد، أسدى الوزير تعليمات بتنظيم خرجات ميدانية لمعاينة المراكز وتسجيل النقائص ومعالجتها في آجالها المحددة.

من جهة أخرى، ناقش رابحي وضعية قطاع النقل بإقليم الولاية، حيث تم تقديم عرض حول مختلف وسائل النقل الموجه، مع التركيز بشكل خاص على نشاط النقل الحضري عبر الحافلات.

وأشار بيان للوزارة الوصية إلى إحصاء القطاع 534 خطا، حيث تم تدعيم حظيرة مؤسسة “إيتوزا”بـ 420 حافلة كشطر أول، بينما سيتم توجيه 200 حافلة منها لتدعيم الخطوط الحالية، فيما تخصص 220 حافلة لإنشاء 57 خطًا جديدا موجها لضواحي وسط العاصمة والتجمعات السكنية الكثيفة.