الهلال السوداني يتجه إلى “الطاس” واتحادات إفريقية تسانده

بعد فضيحة نهائي كأس إفريقيا للأمم

في تطور سريع للقضية التي هزت الوسط الكروي الإفريقي، صعّد نادي الهلال السوداني من إجراءاته القانونية في شكواه ضد فريق نهضة بركان المغربي، متوجهاً إلى محكمة التحكيم الرياضية الدولية “كاس” مطالباً بتدابير عاجلة تسبق اتخاذ القرار النهائي، تشمل إيقاف مباراة بركان والجيش الملكي.

في خطوة تصعيدية جديدة، بحسب ما أكدته جريدة “كورة” السودانية فإن بيدرو، محامي نادي الهلال السوداني، بعث خطاباً رسمياً إلى لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، وعدد من مسؤولي الاتحاد القاري، مع إرسال صورة منه إلى الاتحاد السوداني لكرة القدم، يعلن فيه انتهاء المهلة التي سبق أن حددها لتلقي رد على مخاطباته المتعددة.

أوضح المحامي في خطابه أن مهلة الـ48 ساعة التي حددها في مخاطبته الأخيرة، المقرر انتهاؤها في الأول من أفريل 2026، قد مضت دون أي رد من “الكاف”، الذي ظل صامتاً لمدة 11 يوماً أمام 4 مخاطبات رسمية متتالية.

وكشف محامي الهلال عن قائمة المخاطبات التي بعث بها النادي إلى الاتحاد الإفريقي، التي لم يتلق رداً عليها حتى الآن.

وبحسب المصادر، طالب الهلال الاتحاد الإفريقي باتخاذ تدابير تحول دون مشاركة نهضة بركان في أي نشاط يتم تحت إشراف “الكاف” أو الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، وذلك إلى حين النظر في شكوى الهلال بشكل جوهري.

وأشار المحامي في رسالته إلى أن الهلال يمنح “الكاف” فرصة أخيرة لإرسال رد مفصل على مخاطبات النادي، على أن تنتهي هذه المهلة بنهاية 3 أفريل الجاري، قبل أن يتم رفع الشكوى رسمياً إلى محكمة التحكيم الرياضية “كاس” مدعومة بأكثر من 13 مستنداً قانونياً.

تعود جذور الشكوى إلى مشاركة اللاعب المغربي حمزة الموسوي في المباراة التي جمعت الهلال ونهضة بركان، وذلك رغم صدور قرار إيقافه من قبل “الكاف” قبل المباراة بيومين فقط.

وبحسب الوثائق الرسمية، فإن فحص المنشطات الذي أجري في 24 جانفي خلال مباراة نهضة بركان أمام بيراميدز المصري، أظهر وجود مادة محظورة في عينة اللاعب، ليتم إيقافه لمدة 30 يوماً عن أي نشاط كروي. ورغم أن “الكاف” أعلن الإيقاف رسمياً في 11 مارس، أي قبل مواجهة الهلال بيومين، إلا أن الموسوي شارك في اللقاء.

في سياق متصل، طالب اتحاد شرق ووسط إفريقيا لكرة القدم “سيكافا” لجنة الانضباط بـ”الكاف” بالرد الرسمي على شكوى الهلال، تأكيداً لسيادة القوانين واللوائح، فيما خاطب الاتحاد الرواندي لكرة القدم نظيره الإفريقي مطالباً بتطبيق العدالة في القضية.

وتتحول شكوى الهلال تدريجياً إلى قضية رأي عام رياضي في إفريقيا، وسط ترقب واسع لقرار “طاس” بشأن التدابير العاجلة التي طلبها النادي السوداني، التي قد تغير مسار المنافسات القارية بشكل كبير، بينما يبدو الاتحاد السوداني لكرة القدم غائباً تماماً عن المشهد.

ويلاقي نهضة بركان مواطنه الجيش الملكي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ذهابا في الرباط يوم 11 أفريل وإيابا في بركان بعد أسبوع واحد.

وتعتبر قضية الهلال السوداني ثاني قضية تطرح على المحكمة الرياضية بلوزان بعد فضيحة نهائي كأس إفريقيا حين منحت لجنة الاستئناف التاج الإفريقي للمغرب، على حساب المنتخب السنغالي الفائز في الميدان بنتيجة1-0.