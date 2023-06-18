الهند ترافع من أجل انضمام الإتحاد الإفريقي لمجموعة الـ20

رافع الوزير الأول الهندي، ناريندرا مودي، انضمام الإتحاد الإفريقي إلى مجموعة العشرين، حسب ما نقلته وكالة الأناضول عن مصدر مقرب من الحكومة الهندية.

وتترأس الهند مجموعة العشرين منذ ديسمبر الماضي، وستحتضن قمة مجموعة العشرين في أقل من ثلاثة أشهر.

حسب الوكالة فقد راسل الوزير الأول الهندي لزعماء البلدان العشرين وعرض عليهم مقترحه بضم الإتحاد الإفريقي الذي يظم 55 دولة إلى المجموعة لتصبح بذلك مجموعة ال21.

الوكالة نقلت عن المصدر قوله “إن هذه الخطوة الطموحة تهدف إلى تعزيز صوت إفريقيا في المحافل الدولية وفي تشكيل الآفاق المستقبلية لعالمنا المشترك”.

كما اعتبر أن عضوية الإتحاد الإفريقي في المجموعة ستكون “خطوة مهمة نحو إقامة حوكمة عالمية عادلة ومنصفة وأكثر شمولاً وتمثيلاً”. كما أضاف أن رئيس الوزراء الهندي يؤمن بأهمية زيادة مشاركة بلدان الجنوب في المحافل الدولية “ولا سيما البلدان الأفريقية “.

الوزير الأول الهندي سيتحدث حول مقترحه مع الرئيس الأمريكي حين لقاءهما المقبل في واشنطن، حسب الوكالة.

وقد سبق وأن دعمت كل من اليابان، فرنسا والولايات المتحدة مقترح انظمام الإتحاد الإفريقي كعضو دائم لمجموعة العشرين.

مجموعة العشرين : أو 90 بالمئة من الناتج الإجمالي العالمي

وتمت دعوة تسعة بلدان غير عضوة بالمجموعة لحضور قمة مجموعة العشرين التي ستجرى في الهند. بلدان منها بنغلاديش، سنغافورة، إسبانيا ونيجيريا. إضافة لمنضمات دولية مثل منظمة الأمم المتحدة، المنظمة العالمية للصحة، البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

للإشارة فمجموعة العشرين هي منتدى دولي يجمع حكومات ومحافظي البنوك المركزية من 20 دولة بالإضافة إلى الإتحاد الأوربي. وهي مجموعة تهدف إلى مناقشة السياسات المتعلقة بتعزيز الإستقرار المالي الدولي.

تضم المجموعة كلا من الأرجنتين، أستراليا، البرازيل، كندا، الصين، فرنسا، ألمانيا، الهند، إندونيسيا، إيطاليا، اليابان، جمهورية كوريا، المكسيك، وروسيا، والمملكة العربية السعودية، جنوب إفريقيا، تركيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة.

ومنذ عام 2008 أصبح يشارك في قمم المجموعة رؤساء الدول ورؤساء الحكومات إضافة إلى وزراء المالية ووزراء الخارجية لهذه البلدان.

تمثل اقتصادات دول المجموعة حوالي 90 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، و80 بالمئة من التجارة العالمية. أما ديموغرافيا فتشكل ثلثي سكان العالم، وجغرافيا تتشكل من نصف مساحة اليابسة.

وتعد جنوب إفريقيا هي البلد الإفريقي الوحيد العضو في المجموعة، وهي صاحبة ثالث أكبر اقتصاد في القارة السمراء.