الوزارة تدعو إلى مطابقة معايير تأسيس الاتحاديات الرياضية

في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2022

دعت وزارة الشباب والرياضة إلى ضرورة احترام معايير تأسيس الاتحاديات الرياضية الوطنية حيث منحت لها مهلة أقصاها 31 ديسمبر2022 من الأجل المطابقة مع أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 مارس سنة 2016، حسب ما جاء في بيان للوزارة.

وجاء في البيان: “تعلم وزارة الشباب والرياضة جميع الاتحاديات الرياضية الوطنية بضرورة الالتزام بأحكام المواد 4 و5 و6 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1437 الموافق ل 5 مارس سنة 2016 الذي يحدد معايير تأسيس الاتحادية الرياضية الوطنية، وتمنح لها أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 2022 من الأجل المطابقة مع معايير تأسيس الاتحادية الرياضية”.

وعلى هذا الاساس، بات على الاتحاديات الرياضية احترام عدد الرابطات والنوادي الرياضية، عدد حاملي الإجازات، طبيعة الاختصاص أو الاختصاصات الرياضية، وجـود هيئة رياضية دولية تـسير الاختصاص الرياضي وممارسة الاختصاص الرياضي على المستوى الوطني طيلة سنة واحدة على الأقل.

كما يجب أن يتوفر في كل اختصاص رياضي- حسب القرار الوزاري المشترك- العدد الأدنى للنوادي والرابطات الرياضية بكل أصنافها وهو خمسة وعـشرون (25)، موزعة عبر اثنتي عشرة (12) ولاية على الأقل. كما على النوادي والرابطات الرياضية التي تريد تأسيس اتحادية رياضية وطنية أن تكون مؤسسة قانونا وأن يكون لها نشاط فعلي وأن تتوفر لكل رابطة رياضية منصوص عليها في المادة 3 من القرار الوزاري المشترك ستة (6 ) نواد رياضية على الأقل ومنضمّـة إليها.كما يجب على النوادي والرابطات الرياضية التي تريد تأسيس اتحاديـة رياضية وطنية أن يتوفر لها خمسمائة (500) حامل إجازة، على الأقل، تصادق على قائمتها المصالح المختصة لوزارة الشباب والرياضة. وفي الأخير تعتبر الوزارة أنه في حالة عدم الالتزام بالمطابقة مع المعايير، ستعتبر الاتحاديات الرياضية الوطنية غير المستوفية لمعايير التأسيس المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك لجنة وطنية تابعة لاتحادية رياضية وطنية من ذات الاختصاص.