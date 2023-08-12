الوزير الأول: محطة تحلية مياه البحر بالطارف ستغطي 4 ولايات

قال الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، إن محطة تحلية مياه البحر بالدراوش ببلدية بريحان بولاية الطارف ستغطي احتياجات 4 ولايات.

وأكد الوزير الأول خلال وقوفه على أشغال مشروع إنجاز محطة تحلية مياه البحر بالدراوش ببلدية بريحان بولاية الطارف، أن هذه المحطة بإمكانها تزويد ساكنة أربع ولايات بالمياه الصالحة للشرب.

وأضاف قائلا: “هذه المحطات ستساهم في توفير مناصب الشغل سواء في التسيير أو المتابعة أو حتى الصيانة.”

ويتربع مشروع حطة تحلية مياه البحر بالدراوش ببلدية بريحان على مساحة 11 هكتار وسيتم استلامه في ديسمبر 2024.

الوزير الأول يدعو إلى الإسراع في تفعيل وحدات صيانة الطرقات

دعا الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، السبت بالطارف، إلى الإسراع بتفعيل وحدات صيانة الطريق السيار شرق-غرب والقيام بالصيانة الدورية له.

وصرح الوزير الأول خلال إشرافه على تدشين مقطع الطريق السيار الممتد من الذرعان بولاية الطارف إلى الحدود التونسية :”أدعوكم لتفعيل وحدات صيانة الطريق السيار شرق-غرب والقيام بأشغال الصيانة بصفة دورية للمحافظة عليه، لا سيما وأن الجزائر تتوفر على شبكة طرقات ضخمة بطول 141 ألف كلم منها 9 آلاف كلم طرق سيارة بالمعايير الدولية اللازمة”.

وجدد بن عبد الرحمان في هذا الشأن على ضرورة القيام بدراسات أولية لكل المشاريع مع احترام آجال الإنجاز لأن هذه الأخيرة “أساس نجاح المشاريع الجديدة المبرمجة”.

وأضاف قائلا: “الحكومة تجسد برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في مجال الطرقات من خلال مشاريع السكة الحديدية في الجنوب وشبكة الطرقات في الهضاب العليا”.

الوزير الأول يدشن الجزء المتبقي من الطريق السريع بالطارف

أشرف الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، بولاية الطارف على تدشين الطريق السيار شرق غرب في مقطعه الأخير على مسافة 84 كلم.

وهنأ الوزير الأول سكان ولاية الطارف على انتهاء الاشغال وفتح المشروع أمام حركة المرور رغم تأخر الانجاز مؤكدا أن نضج المشاريع في الجزائر بنضج الدراسات التقنية.

وسيخفض الطريق السيار مسافة التنقل بين الشرق والغرب إلى 12 ساعة وسيسمح بتحفيز التبادل التجاري بين الولايات وترقيته أكثر مع تونس.

بن عبد الرحمان: إنجاز الخط المنجمي الشرقي من أولويات الحكومة

وضع الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان حجر الأساس لمشروع ازدواجية وتصحيح مسار الخط المنجمي الشرقي للسكة الحديدية بين ولايتي تبسة وعنابة.

كما أكد على “ضرورة خلق مناصب شغل جديدة في المناطق التي يمر بها هذا الخط حتى يستفيد سكانها من هذه المشاريع الحيوية التي تعتبر محركا للتنمية وخلق الثروة”.

وألح أيضا على “ضرورة المتابعة الدورية لانجاز هذه المقاطع مع عقد إجتماعات مع ولاة الولايات المعنية بالمشروع وهي عنابة وقالمة والطارف وسوق أهراس وتبسة وكذا إعداد تقارير منتظمة بهدف القضاء على العراقيل في حينها”.

وكشف الوزير الاول في الأخير أن قيمة انجاز مقاطع هذا المشروع بلغت 400 مليار دج , مبرزا ب”أننا نسعى من خلال هذا المشروع الى الاستغلال الامثل للثروات التي تزخر بها بلادنا ولذلك لا بد من منشآت قاعدية ترافق هذا الاستغلال”.

وعاين الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، السبت، مشروع انجاز الخط المنجمي للسكة الحديدية الرابط بين ولايتي تبسة وعنابة بدائرة بوشقوف.

ويعد المشروع أول محطة للوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان خلال الزيارة التفقدية التي ستقوده إلى ثلاثة ولايات.

وكان الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان قد وصل، صباح السبت، إلى ولاية عنابة مرفوقا بوفد وزاري في مستهل زيارة عمل وتفقد لكل من ولاية قالمة وعنابـة والطارف.

ويشرع الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، السبت مرفوقا بوفد وزاري في زيارة عمل وتفقد لكل من ولاية ڤالمة وعنابة والطارف.

وخلال هذه الزيارة، سيقوم الوزير الأول بزيارة تفقدية لعدة مشاريع متعلقة بمنشآت قاعدية ومشاريع حيوية في قطاعات الأشغال العمومية، الطاقة والصناعة.